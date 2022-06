Torna l'incubo della decrescita: ecco il vero volto della sinistra europea

La vera notizia che emerge dal primo turno delle elezioni legislative francesi è sicuramente il boom, con oltre il 25% dei voti a un soffio da Macron, di Jean-Luc Mèlenchon, leader della Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes). L'ex ministro socialista ha siglato, a maggio, uno storico accordo che riunisce i partiti della sinistra radicale, ambientalisti e socialisti, fra cui Europe Ecologie-Les Vert, il Parti communiste français e il partito socialista. Fra le proposte di questo blocco, l'aumento del salario minimo al netto delle tasse a 1.400 euro mensili, il ritorno alla pensione a 60 anni, il blocco dei prezzi dei beni di prima necessità. Ma c'è un altro aspetto che va considerato: in questa coalizione di sinistra radicale e populista, il mito della "decrescita felice" e dell'eco-socialismo, è più vivo che mai. Un totalitarismo gretino e antiprogresso, più che anticapitalista, che ha origini lontane.

Le origini dell'eco-socialismo e della "decrescita felice"

L'idea di un socialismo ecologico - o ecologia socialista - ha iniziato a svilupparsi solo a partire dagli anni '70, scrive Michael Löwy in Écosocialisme, un riferimento francese sull'argomento. È il frutto di un'aspirazione a far convivere la critica del capitalismo e quella del produttivismo. Declinato da vari pensatori dell'alter-globalismo, da Guy Debord ad André Gorz, passando per Serge Latouche e Jacques Ellul, l'ecosocialismo ha preso il suo nome solo a cavallo degli anni 2000. Va precisato tuttavia che, come spiega Le Monde, il movimento della decrescita di sinistra, nato alla fine degli anni '90, non è più un movimento politico in senso stretto. E ora anche tra gli ambientalisti la parola "decrescita" suscita reazioni contrastanti. Nella retorica ambientalista, dunque, questa terminologia legata alla decrescita è stata perlopiù abbandonata, anche se la sostanza non cambia. Spesso si preferisce la parola "sobrietà", che consente ad ambientalisti radicali e alla sinistra ecologista di rivolgersi a settori la cui attività deve essere ridotta (" sobrietà energetica ", " sobrietà digitale "): in buona sostanza "sobrietà" non è altro che è un termine politicamente corretto e accomodante per parlare di decrescita.

Il programma della coalizione di Mèlenchon è, almeno in parte, influenzato da pensatori come Jean-Marc Jancovici, diventato negli ultimi anni uno dei principali portavoce della decrescita in Francia. La sua conferenza "Co2 o Pil", tenuta a Sciences Po Paris nel 2019, ha raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni su Internet. C'è poi il già citato Serge Latouche, il quale osservava su Le Monde Diplomatique nel 2003 che " decrescita non è crescita negativa, espressione contraddittoria e assurda che letteralmente significa avanzare all'indietro". Delphine Batho, ex ministro socialista alleato di Mèlenchon e leader di Génération écologie, non ha paura, a differenza di altri colleghi, di usare la parola "decrescita" per descrivere il suo programma. " Spesso mi viene chiesto se ho paura a usare questa parola. Ma quello che mi spaventa davvero sono le inondazioni mortali a New York o le estati catastroficache che abbiamo conosciuto " assicura a Reporterre.

L'ideologia della decrescita non è affatto morta