L'ipotesi della caduta: cosa c'è dietro la morte di Elisabetta II

L'ipotesi diffusa da fonti inglesi, secondo la quale Elisabetta II sarebbe deceduta a seguito delle conseguenze di una caduta accidentale avvenuta nel castello scozzese di Balmoral, inizia a diffondersi rapidamente anche nel nostro Paese.

Un incidente che, come sottolineato anche dal direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e presidente dell'Associazione italiana di psicogeriatria Marco Trabucchi, spesso può avere conseguenze letali per gli anziani. "Non voglio certo fare una diagnosi sulla morte della regina" , premette l'esperto durante un'intervista concessa all'AdnKronos Salute. Tuttavia se l'ipotesi circolata nelle ultime ore corrispondesse a quanto accaduto realmente, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi: "Le cadute sono oggi uno dei principali problemi della medicina geriatrica, uno dei più gravi, spesso l'evento fatale" . "Ecco perché noi medici diciamo che le cadute degli anziani vanno prevenute con assoluta determinazione, come uno dei fondamentali obiettivi di assistenza dell'anziano fragile nelle età più avanzate" , spiega il dottor Trabucchi. "Oltre i novant'anni, quando una persona ha per esempio una malattia di cuore, difficoltà cardiorespiratorie, magari un tumore la prevenzione delle cadute è l'aspetto più importante" , puntualizza ancora l'esperto, "proprio perché cadere può voler dire rompere un equilibrio molto difficile e delicato, che però esisteva e durava da tempo".

In casi del genere una caduta accidentale può provocare non solo traumi o fratture, bensì ulteriori complicanze come "uno scompenso cardiocircolatorio generale o spesso uno stato infiammatorio improvviso molto violento: tutte situazioni che possono portare rapidamente al decesso" . L'unico modo di agire, nel caso in cui l'anziano fosse integro dal punto di vista cognitivo, è quello di metterlo in guardia dei rischi a cui potrebbe andare incontro. "Gli va fatto capire che cadere sarebbe la cosa peggiore" , suggerisce l'esperto, "bisogna convincerlo a chiedere aiuto di notte se si alza, o di giorno anche quando deve fare appena pochi gradini. Gli va detto di aspettare, di farsi accompagnare da qualcuno, di non provare mai a superarsi".

Gli stessi dati riportati sul portale dall'Istituto superiore di sanità sulla base del sistema di sorveglianza Passi d'argento confermano i rischi. Tra 2017 e 2020 l'8% degli intervistati ha dichiarato di essere caduto nei 30 giorni precedenti l'intervista e nel 18% dei casi si è reso addirittura necessario un ricovero in ospedale di almeno un giorno. Le cadute avvengono soprattutto tra le mura domestiche (63%), poi in strada (21%), in giardino (11%) o altrove (6%). Come riportato dal portale "Epicentro" dell'Iss, "la casa non è percepita dagli anziani come un luogo a rischio di cadute: solo un intervistato su tre la reputa un luogo in cui la probabilità di avere un infortunio è alta o molto alta" , anche se "questa consapevolezza cresce con l'età (44% fra gli ultra 85enni) ed è maggiore fra le donne (39% contro il 26% fra gli uomini)".