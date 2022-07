L'oblast di Kharkiv nel mirino di Mosca | La diretta della guerra

La pausa operativa dell'esercito russo potrebbe già essere terminata. Almeno a giudicare dai continui assalti lanciati dalle forze del Cremlino a nord-ovest di Slovyansk e dalle operazioni offensive condotte ad est di Siversk, nell'area di Lysychansk. In attesa di capire dove si svilupperà la prossima battaglia decisiva, dobbiamo segnalare il possibile interesse di Mosca per l'intero oblast di Kharkiv, che il Cremlino potrebbe annettere tutto o in parte. Le autorità russe, infatti, hanno approvato e diffuso la nuova bandiera che dovrebbe rappresentare la regione di Kharkiv. Si tratta di uno stemma contenente l'aquila bicipite imperiale russa e i simboli dello stemma di Kharkiv del XVIII secolo. Il think tank Institute for the Study of War (ISW) sostiene che la rapidità con cui i russi hanno istituito un'amministrazione civile nei territori conquistati dell'oblast di Kharkiv potrebbe indicare che la Russia starebbe perseguendo la legittimazione e il consolidamento del suo potere sull'intera regione orientale dell'Ucraina. Non è dunque da escludere l'ipotesi secondo cui i russi avrebbero obiettivi territoriali ben più ampi rispetto alle ai soli oblast di Lugansk e Donetsk. Obiettivi che potrebbero includere Kharkiv ma anche porzioni del quadrante meridionale ucraino.

Nel frattempo le forze russe hanno sferrato attacchi localizzati a nord-ovest della città di Kharkiv, forse nel tentativo di difendere le linee di comunicazione di terra nell'area. Allo stesso tempo, i russi hanno proseguito con gli assalti a sud di Bakhmut, senza tuttavia ottenere sostanziali guadagni territoriali. È altamente probabile che le truppe di Mosca intendano stabilire le condizioni per riprendere le operazioni offensive verso Slovyansk, lanciando attacchi aerei su Bohorodychne e bombardando Dibrovne e Adamivka.

Sul fronte sud, intanto, c'è da segnalare il messaggio di Kiev alla popolazione di Kherson. Le autorità ucraine hanno invitato i residenti dell'Oblast di Kherson, conquistato dai russi nelle prime fasi della guerra, a lasciare la regione in vista dell'imminente controffensiva ucraina. "La nostra gente se ne deve andare", ha detto Yurii Sobolevskyi, vicepresidente del consiglio regionale dell'amministrazione ucraina di Kherson, "so che è molto difficile e non tutti ne hanno l'opportunità, ma va fatto. Chi non ce la fa in nessun modo dovrebbe prepararsi al fatto che ci sarà bisogno di un nuovo riparo, è necessario preparare una scorta d'acqua, una certa scorta di cibo per sopravvivere all'offensiva delle nostre truppe".

La diretta

Ore 9:12 | Quasi 600.000 cittadini senza energia elettrica

Sono circa 592.000 i cittadini ucraini che non hanno accesso all'energia elettrica. Lo ha comunicato il Ministero dell'Energia di Kiev - come riporta il Kiev Independent - precisando che la maggior parte si trovano nelle regioni di Donetsk (350.000), Luhansk (130.000), Mykolaiv (30.000) e Kharkiv (28.000). "Nelle ultime 24 ore, l'elettricità è stata ripristinata a 22.300 consumatori che sono stati tagliati fuori a causa delle ostilità. In particolare, 11.900 a Donetsk Oblast, 6.800 a Mykolaiv, 2.800 a Kharkiv e 800 a Zaporizhia", scrive in una nota il ministero, aggiungendo che in alcune aree i lavori di ripristino di emergenza sono complicati a causa dell'intensificarsi delle ostilità, delle operazioni di sminamento e del verificarsi di nuovi danni alle reti elettriche.

Ore 8:43 | Condominio colpito da razzo russo a Donetsk

Un condominio nella regione ucraina di Donetsk è crollato dopo essere stato colpito da un razzo russo. Almeno sei persone sono rimaste uccise. Secondo quanto riportato dal Guardian, più di 30 sarebbero invece intrappolate sotto le macerie. Il governatore regionale Pavlo Kyrylenko ha dichiarato su Telegram che l'attacco russo è avvenuto nella città di Chasiv Yar.

Ore 7:40 | Intelligence Gb: "Progressi russi attorno a Popasna"

"L'artiglieria russa continua a colpire l'area di Slovyansk del Donbass da nord di Izyum e dall'est si Lysychansk. Le forze russe hanno probabilmente fatto altri piccoli progressi territoriali intorno a Popasna". Lo afferma l'intelligence britannica nel suo report quotidiano. "Gli attacchi provenienti da Izyum continuano a concentrarsi lungo l'asse della strada principale E40. È probabile che il controllo della E40, che collega Donetsk a Kharkiv, sia un obiettivo importante per la Russia mentre tenta di avanzare attraverso l'oblast di Donetsk", ha aggiunto Londra.

Ore 6:30 | Kiev: "Dobbiamo rafforzare sistema di difesa aerea"

"Dobbiamo sviluppare e rafforzare il nostro sistema di difesa aerea e di difesa antimissilistica". Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il ministro della difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, precisando che finora è stato abbattuto un numero piuttosto elevato di missili e aerei russi ma la difesa del cielo deve essere notevolmente potenziata. "Abbiamo già la protezione del nostro cielo oggi - ha proseguito Reznikov - che non è perfetta, ma abbattiamo un bel pò di missili. Gli aerei nemici non volano più nei nostri cieli perché hanno paura e sanno che li abbatteremo. Usano vecchi missili e li sparano dal territorio della Russia, dal territorio della Bielorussia, dalle acque del Mar Nero e persino dal Mar Caspio, dalla Crimea ucraina temporaneamente occupata. Il nemico ha paura di avvicinarsi".

Ore 6:00 | Filorussi accusano Kiev: "Bombe su Donetsk con cannoni Nato"

L'esercito ucraino ha bombardato Donetsk con cannoni di calibro 155 mm, che è un calibro standard della Nato. E' l'accusa che, secondo quanto riporta l'agenzia Tass, viene mossa dalla Repubblica popolare di Donetsk. "Le forze armate ucraine domenica hanno sottoposto le aree residenziali di Donetsk a massicci bombardamenti da cannoni calibro 155 mm, che è un calibro standard della Nato", ha riferito l'ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk (DPR).

Ore 5:30 | Trump: "Con me alla Casa Bianca nessuna invasione"

Donald Trump ha ribadito anche a Anchorage, Alaska, che con lui alla Casa Bianca "non ci sarebbe stata l'invasione russa dell'Ucraina". "Se le elezioni fossero andate in modo diverso - ha detto l'ex presidente Usa ai propri sostenitori - non avremmo lasciato l'Afghanistan in quel modo, lasciando materiale militare per miliardi di dollari, e non ci sarebbe stato il disastro ucraino con centinaia di migliaia di morti".