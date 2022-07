Dagli Usa altri 400 milioni per Kiev. Ira di Mosca "Alimentano la guerra" | La diretta

Il Pentagono ha annunciato il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti militari a favore dell'Ucraina. Si parla, in particolare, di uno stanziamento complessivo di 400 milioni di dollari, i quali vanno ad aggiungersi ai tanti già erogati dall'inizio della guerra per consentire a Kiev di rinforzare il proprio arsenale. Tra le armi che verranno consegnate, si parla nello specifico di quattro lanciarazzi Himars, dopo i primi già inviati nelle scorse settimane, così come di almeno mille colpi di artiglieria da 155 millimetri. Previsti anche veicoli tattici, sistemi radar, pezzi di ricambio e altre attrezzature militari di vario genere. "Solo nelle ultime tre settimane - si legge nella nota diramata dai vertici della Difesa Usa nel corso dell'ultima notte - gli Stati Uniti hanno fornito 2.2 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all’Ucraina, 8 miliardi dall’inizio dell’amministrazione Biden".

Non si è fatta attendere la reazione da parte della Russia. In particolare, è stata la stessa ambasciata di Mosca a Washington a criticare fortemente le ultime decisioni di Pentagono e Casa Bianca. "Le autorità statunitensi - si legge in una nota della sede diplomatica diffusa dalla Tass - stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui i lanciarazzi Himars, perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo. Dietro questa decisione c’è il desiderio sfrenato di Washington di trascinare ad ogni costo il conflitto, per compensare le crescenti perdite dei battaglioni nazionali e delle forze armate ucraine attraverso l’invio di armi".

Intanto in Indonesia si sono svolti alcuni importanti bilaterali a margine del vertice dei ministri degli Esteri del G20. Il più atteso è stato senza dubbio quello tra il segretario Usa, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "Per le nostre relazioni - ha dichiarato il capo della diplomazia di Pechino - serve reciproco rispetto". Sul campo invece la guerra in Ucraina sta proseguendo soprattutto nell'area di Bachmut, nel Donbass. Qui i russi avrebbero iniziato nelle scorse ore un'offensiva volta a prendere la città per poi proseguire verso Slovjansk e Kramatorsk.

La diretta:

Ore 9:14 | Kiev: "Russi hanno attaccato Kryvyi Rih, uccisa una donna"

"Il nemico continua a terrorizzare le nostre città e i nostri villaggi. Stamani le truppe russe hanno aperto il fuoco contro il distretto di Inhuletskyi di Kryvyi Rih". Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Dnipro, Valentyn Reznichenko. "Una 41enne è rimasta uccisa - ha aggiunto - e altri due civili sono stati trasferiti in ospedale per ferite da schegge".

Ore 8:33 | Londra: "Riservisti russi lungo il confine per nuovi attacchi contro l'Ucraina"

"La Russia sta posizionando i riservisti vicino ai confini con l'Ucraina per operazioni offensive future". Lo si legge nell'ultimo report dell'intelligence britannica dedicato al conflitto in Ucraina. "Una grande proporzione delle nuove unità di fanteria è dotata probabilmente di veicoli blindati datati - prosegue la nota - progettati originariamente negli anni Cinquanta come trattori per il trasporto dell'artiglieria, con un'armatura limitata ed equipaggiati solo con una mitragliatrice. Le unità d'assalto di prima linea, invece, usano veicoli moderni dotati di un'armatura fino a 33mm, un cannone da 30mm e un lanciamissili anti-carro".

Ore 7:03 | Media russi: "Iniziato assalto a Bachmut"

Così come riferito dalla Tass, è stato annunciato l'inizio dell'offensiva via terra per la conquista della strategica città di Bachmut. Si tratta di una località la cui presa comporterebbe una possibile rapida avanzata verso Slovjansk e Kramatorsk, i principali obiettivi di Mosca nel Donbass.

Ore 6:30 | Mosca: "I nuovi aiuti militari dimostrano che gli Usa vogliono prolungare la guerra"

"Le autorità statunitensi stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui i lanciarazzi Himars, perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo. Dietro questa decisione c'è il desiderio sfrenato di Washington di trascinare ad ogni costo il conflitto, per compensare le crescenti perdite dei battaglioni nazionali e delle forze armate ucraine attraverso l'invio di armi". Lo si legge in una nota diramata dall'ambasciata russa negli Stati Uniti. "La tesi - prosegue la nota - degli alti funzionari statunitensi secondo cui le armi fornite sono usate dagli ucraini per scopi difensivi è insostenibile. Le autorità di Kiev e le formazioni nazionaliste usano le armi provenienti dagli Stati Uniti per distruggere le città del Donbass: ogni giorno, in vari distretti della capitale della Dpr, dove non ci sono nemmeno militari russi vicini, i civili muoiono".

Ore 5:00 | Nuovo piano di aiuti militari Usa all'Ucraina

Saranno stanziati ulteriori 400 milioni di Dollari di aiuti militari a favore dell'Ucraina. Lo ha riferito il portavoce del Pentagono, Todd Breasseale, secondo cui verranno inviati sistemi missilistici Himars, mille colpi di artiglieria da 155 millimetri con una maggiore precisione. I nuovi aiuti si vanno ad aggiungere agli oltre 2.2 miliardi di Dollari stanziati soltanto nell'ultima settimana a favore di Kiev.