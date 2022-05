Lukashenko e la parola che fa infuriare Putin: ecco cosa ha detto

Il conflitto in Ucraina si sta " trascinando ", ha dichiarato Aleksander Lukashenko, aggiungendo di non sapere se la guerra stia procedendo secondo i piani, " come dicono i russi ". Quasi immediata, e forse anche un po' stizzita, la replica della Russia. " Tutto procede secondo i piani ", ha tuonato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel consueto briefing con la stampa.

L'intervista di Lukashenko

L'intervista finita sotto i riflettori è quella che Lukashenko ha rilasciato all'Associated Press. Le affermazioni del presidente della Bielorussia hanno generato, tra esperti e analisti, dubbi e perplessità in merito al rapporto tra Minsk e Mosca. Che l'idillo tra Lukashenko e Vladimir Putin si sia in qualche modo guastato? Oppure un'ipotesi del genere è soltanto campata in aria? Cerchiamo di capirlo analizzando le risposte date da uno dei principali alleati politici del Cremlino.

" Non sono abbastanza immerso in questo problema per dire se stia andando secondo i piani, come dicono i russi ", ha precisato Lukashenko parlando della guerra in Ucraina. Sebbene la Russia utilizzi il territorio della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e per dispiegare equipaggiamenti militari, il leader bielorusso ha assicurato che Minsk ha fatto e sta facendo " tutto per garantire che questa guerra finisca ".

Messaggio in codice?

Lukashenko, fedele alleato di Putin, ha utilizzato la parola " guerra " (durante l'intervista l'ha ripetuta più volte) per riferirsi a quella che Mosca definisce invece "operazione militare speciale". Ecco il primo segnale che ha destato non pochi sospetti: per quale motivo il presidente della Bielorussia è andato sostanzialmente contro la narrazione offerta dal Cremlino? Difficile dare una risposta. Certo è che Lukashenko, da politico navigato quale è, conosce bene le regole del gioco. E sa che le sue affermazioni sarebbero arrivate alle orecchie di tutti, comprese quelle del presidente russo.

Non è da escludere che Lukashenko abbia voluto mandare una sorta di messaggio a Putin, forse per richiamarlo all'ordine o per convincerlo a non prendere decisioni azzardate nella cosiddetta fase due della guerra. Non lo sappiamo e possiamo soltanto fare ipotesi. Tra gli altri temi toccati, il presidente bielorusso ha tuttavia confermato le critiche alla Nato (" Putin non vuole uno scontro globale con la Nato ") e all'Ucraina (" Kiev non è interessata ai negoziati con la Russia ").

La posizione di Minsk

Lukashenko, infine, ha fornito due rassicurazioni all'Occidente. Innanzitutto ha affermato l'inammissibilità dell'uso di armi nucleari. " Se la Russia sia capace di questo è una domanda che deve essere posta alla leadership russa ", ha detto il leader bielorusso. " L'uso di armi nucleari è inaccettabile non solo perchè sono proprio accanto a noi (non siamo dall'altra parte dell'oceano, come gli Stati Uniti), ma anche perché potrebbe distruggere il nostro pianeta ", ha sottolineato.

Non sono tuttavia mancati passaggi particolarmente preoccupanti. " Che tipo di armi utilizzerà la Russia, dipende non tanto dall'Ucraina quanto dall'Occidente, dalla Nato. State già attraversando la linea rossa lì ", ha chiarito Lukashenko, spiegando che la Russia " non può perdere in questa operazione " in Ucraina.