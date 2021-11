Macron: "Green pass con terza dose per gli over 65"

È la nona volta, dall'inizio della pandemia da Covid-19, che il presidente francese Emmanuel Macron torna a parlare in tv, davanti alla Nazione. Mentre i Paesi europei fronteggiano la quarta ondata da Covid-19, Macron ha spiegato che il passaporto sanitario agli over 65 sarà concesso solo a chi si inoculerà la terza dose di vaccino. Il provvedimento entrerà in vigore da metà dicembre. " Dal 15 dicembre, dovrete fornire la prova di un booster per estendere la validità del vostro pass sanitario ", ha dichiarato il Presidente della Repubblica francese. Su cosa si basano le dichiarazioni di Macron? Sui dati forniti dal ministero della salute francese, non certo incoraggianti. La terza dose, secondo Parigi, è necessaria soprattutto per gli anziani.

"Metà dei pazienti ricoverati over 54, serve terza dose"

Come riporta Le Figaro, infatti, secondo il ministero della Salute, la metà dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ha attualmente più di 65 anni. Secondo il quotidiano francese, mentre il numero di casi rilevati ogni giorno aumenta e diversi studi mostrano un calo dell'efficacia del vaccino dopo pochi mesi, gli over 65 rimangono la categoria più a rischio. Ad oggi solo 3,4 milioni dei 7,7 milioni di over 65 ha ricevuto la terza dose del vaccino. Come annunciato dal Presidente francese, da dicembre il Paese avvierà una campagna per la terza dose del vaccino anti-Covid per la fascia 50-64 anni. Macron ha poi rivolto un appello ai 6 milioni di francesi non ancora vaccinati: " Vaccinatevi " ha affermato nel discorso alla Nazione che sta tenendo dall'Eliseo.

Macron: "Rimane obbligo mascherina a scuola"