Macron verso la rielezione. Allarme disordini in Francia

Urne chiuse in Francia per decidere il prossimo presidente della Repubblica. Secondo le prime proiezioni, il presidente uscente Emmanuel Macron avrebbe già ottenuto il 58,20 %, mentre Marine Le Pen è ferma a poco più del 41%. In base a queste proiezioni, la strada per la rielezione di Macron sembra ampiamente segnato.

Il capo dello Stato era rientrato all'Eliseo per seguire lo spoglio dopo avere votato a Le Touquet, comune nel dipartimento di Pas-de-Calais. La sfidante del Rassemblement National, Marine Le Pen, segue invece le prime proeizioni dal Padiglione d'Armenonville, nel 16mo arrondissement di Parigi. Secondo le informazioni che giungono da Parigi, Porte Maillot, il punto d'accesso prossimo al luogo prescelto per la grande notte elettorale dei lepenisti, è già completamente bloccata dal traffico. Mentre al Campo di Marte, ci sono già molte centinaia di sostenitori di Macron. Il clima, per ora sereno, potrebbero però diventare subito molto teso. Tanto è vero che l'ambasciata americana a Parigi ha avvertito i cittadini presenti in Francia del rischio di violenti scontri dopo le 20.

Il quotidiano belga Le Libre dava un vantaggio di Macron tra i 55 e il 58 per cento delle preferenze. Il quotidiano del "vicino" francese citava diversi sondaggi. Mentre un giornalista francese, Maurice Szafran, durante una diretta di "Lci" aveva svelato in anticipo di risultati dei territori d'Oltremare francesi commettendo una clamorosa gaffe che infranto il tabù del silenzio elettorale. In questo caso, i primi exit poll dai territori davano lì un netto vantaggio di Le Pen.