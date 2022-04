Magnate russo trovato impiccato. "Avrebbe ucciso moglie e figlia con un'ascia"

Una tragedia si è consumata in una villa del Lloret del Mar, nota località turistica balneare nei pressi di Barcellona. Una vicenda dai contorni foschi che vede protagonista magnate russo Sergey Protosenya, trovato impiccato con accanto un coltello e un'ascia insanguinati. Stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, riportata dall'emittente televisiva Telecinco, l'uomo " avrebbe ucciso con un'ascia la moglie Natalia e la figlia di 18 anni mentre dormivano. In seguito si sarebbe impiccato in giardino ". Sergey Protosenya era un uomo molto facoltoso, con un patrimonio stimato di circa 400milioni di euro, che per sette anni è stato a capo di Novatek, colosso russo operante nel settore dell'estrazione del gas naturale.

Pare che Protosenya abbia deciso di recarsi nella sua villa spagnola in occasione dei riti della Settimana santa, un evento particolarmente sentito e scenografico che richiama turisti da tutto il mondo. Con lui sono andate la figlia di 18 anni e la moglie, mentre il figlio maschio è rimasto nella loro residenza francese, dove la famiglia viveva abitualmente. Non si conoscono le cause dietro un gesto tanto brutale, gli inquirenti stanno ancora raccogliendo le prove e passando al vaglio tutte le informazioni finora raccolte. Tuttavia, dalla Spagna trapela che gli investigatori stanno al momento trattando il caso Protosenya come un omicidio di genere. A confermare questa ipotesi sarebbe anche un post del premier spagnolo Sanchez, che su Twitter ha scritto: " Un uomo uccide la moglie e la figlia a Girona, due vite portate via da un problema strutturale che dobbiamo estirpare ".

A lanciare l'allarme pare sia stato proprio il figlio che è rimasto in Francia che, probabilmente non sentendoli da diverso tempo, ha avvisato le autorità locali che poi hanno fatto la macabra scoperta. La famiglia di Sergey Protosenya era solita trascorrere diversi periodi dell'anno nella cornice di Lloret del Mar, una località amata da molti magnati russi, che qui hanno acquistato ville e appartamenti nei pressi del mare. Il lavoro degli investigatori è solo all'inizio ma la vicenda di Sergey Protosenya ricorda da vicino quella dell'ex vicepresidente di Gazprombank Vladislav Avayev, che pochi giorni fa è stato trovato morto nel suo appartamento di Mosca accanto ai corpi della moglie Yelena e della figlia Maria, di appena 13 anni. In questo caso pare che l'arma utilizzata sia stata una pistola.