Ecco come l'Ucraina abbatte gli aerei russi

La resistenza ucraina sta dando del filo da torcere ai russi soprattutto grazie alle armi fornite dall'Occidente, che si stanno rivelando fondamentali contro gli attacchi aerei e contro i mezzi corazzati dell'esercito di Vladimir Putin. I Manpads sono i sistemi missilistici a corto raggio in dotazione all'esercito ucraino, che hanno il pregio di poter essere trasportati a spalla dai soldati di Zelensky. Fanno parte di questa categoria di missili i temibili Stinger americani ma anche gli Starstreak, appena arrivati dal Regno Unito, che stanno facendo la differenza nella difesa contro i russi.

Russia has drastically reduced the use of its air power in Ukraine, especially when it comes to close air support, attack helicopters.

The effect is here.

Apparently, we now have a documented kill with the Starstreak MANPAD by Ukraine’s 95th Airborne.

An Orlan UAV is down. pic.twitter.com/xQF9C8uUAk — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) April 10, 2022

Manpad è l'acronimo di Man portable air defense systems e oltre a essere un sistema pratico da trasportare, è particolarmente efficace contro gli aerei che volano a bassa quota e, in generale, contro gli obiettivi che non distano più di una manciata di chilometri. Finora, gli ucraini hanno utilizzato soprattutto i missili Stinger, sistemi terra-aria con sistema a ricerca di calore, che hanno avuto il merito di abbattere ben più di qualche aereo russo. Da qualche settimana, però, agli ucraini sono arrivati in dotazioni i sistemi Starstreak, che implementano notevolmente il sistema difensivo ucraino. Il vero punto di forza di questo genere di missili è la precisione del puntatore laser, capace di riconoscere e inserguire l'obiettivo fino a colpirlo. Contro i sistemi di difesa i questo tipo, i russi non sono ancora riusciti a spuntarla. Infatti, l'esercito di Vladimir Putin non ha ancora trovato un modo per rendere inoffensiva la difesa missilistica terra-aria S-300 a lungo con guida laser, talmente precisa da non lasciare scampo agli aerei che volano a alta quota.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 2, 2022