"Materiale nucleare a bordo". L'aereo Usa precipita, ma è giallo

Sono ore di tensione negli Stati Uniti dopo la diffusione della notizia di un areo militare precipitato in California, a poca distanza dal confine col Messico. Ad accrescere la preoccupazione il fatto che, stando alle prime informazioni trapelate, a bordo del velivolo potesse trovarsi anche del materiale nucleare. Fatto, questo, che ha diffuso l'allarme, anche se poi è arrivata la smentita.

Al momento dell'episodio si sa poco, e permane il mistero. Stando a quanto riportato sino ad ora dalla stampa locale, nel corso della giornata di ieri, mercoledì 8 giugno, l'aereo militare stava effettuando un corso di addestramento quando è caduto nella contea di Imperial, nei pressi della Route 78, vicino alla città di Glamis. Circa 150 miglia a est di San Diego e 30 miglia a nord del confine col Messico.

Delle cinque persone a bordo, hanno dichiarato le autorità, almeno quattro sarebbero morte, mentre una è al momento dispersa. A confermare la tragedia, gli uomini della Naval Air facility di El Centro. Le indagini, riportano i media americani, sono già in corso e ancora non trapela nulla sulle possibili cause dell'incidente. Quanto al materia nucleare a bordo, la notizia non è stata ancora verificata. Le autorità della base navale di El Centro attualmente negano, affermando che "contrariamente alle informazioni iniziali, non c'era alcun materiale nucleare a bordo dell'aereo". Quanto all'aereo, si tratterebbe di un convertiplano da trasporto tattico MV-22B Osprey appartenente al Terzo storno aereo dei Marine degli Stati Uniti.

Sul luogo dello schianto, avvenuto, stando al Los Angeles Times, intorno alle ore 12:25 locali, sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorritori e il vice-sceriffo. A quanto pare non sarebbe il primo caso legato a questo genere di velivolo, pilotato da Marines, Navy e Air Force per il trasporto di truppe e attrezzature. Lo scorso marzo, quattro marine con sede nella Carolina del Nord sono rimasti uccisi in un altro incidente.

Al momento c'è grande silenzio sulla questione. Permangono i sospetti su quanto trasportato a bordo, per quanto le autorità si siano affrettate a smentire.

Five people were on board a MV-22B Osprey when it crashed in a remote area near the town of Glamis in Imperial County, @ABC7 reports. There is no official word on possible casualties. Military personnel remain at the crash site investigating the cause of crash. pic.twitter.com/Y54EVvuEpj