La Maxwell è in quarantena, il web si scatena: "Farà la fine di Epstein"

La Crudelia De Mon del jet-set internazionale, Ghislaine Maxwell, si trova in quarantena. A riferirlo sono i procuratori distrettuali di New York, che hanno rivelato alla Cnbc che la complice di Jeffrey Epstein è stata posta in isolamento per aver avuto contatti con un dipendente della prigione in cui è detenuta, risultato positivo al Covid-19. Ad un primo test rapido la Maxwell sarebbe risultata negativa al Coronavirus, ma come hanno specificato dalla procura distrettuale di Manhattan, la donna resterà in isolamento per 14 giorni.

“ Come per ogni altro detenuto, la signora Maxwell resterà in quarantena per 14 giorni, alla fine dei quali verrà testata nuovamente per il Covid-19” , si legge nella lettera scritta dai procuratori al giudice. E ancora: “Se il test risulterà negativo, potrà essere rilasciata dall’isolamento ”. La notizia di un possibile contagio della Maxwell non è sfuggita ai naviganti del web, che si sono riversati sui social per commentare l’accaduto. A luglio 2019 Jeffrey Epstein fu trovato impiccato nella sua cella, dopo essere stato arrestato con l’accusa di traffico della prostituzione minorile, prima che potesse parlare, inguaiando diverse personalità importanti. La morte di Epstein è stata archiviata come suicidio, ma secondo alcune perizie sul corpo, effettuate privatamente dalla famiglia, si tratterebbe di omicidio. Ora in molti si chiedono se anche il destino di Ghislaine Maxwell sia segnato e la teoria più accreditata delle ultime ore è che la donna non uscirà viva dal carcere di Brooklyn.

“ Sappiamo tutti cosa accadrà in seguito ”, scrive un utente riguardo alla notizia appena rilasciata. Ma non è il solo: molti altri sono convinti che la quarantena sia una scusa per chiudere la bocca all’adescatrice di minorenni per sempre. “ Immaginate quanta paura devi avere se ti mettono in quarantena dopo che l’uomo che conoscevi e che sai che non si è suicidato, è morto nello stesso modo… ”, commenta un utente, alludendo al chiacchierato suicidio di Epstein. E ancora: “ Lo scrivo qui ora: Ghislaine Maxwell non si è suicidata ”. Nei mesi scorsi la dark lady , che era stata posta sotto stretta sorveglianza perchè considerata a rischio suicidio, si era lamentata tramite i suoi legali, del duro regime a cui era stata sottoposta, chiedendo di essere reinserita nell'ala del carcere insieme agli altri detenuti.

I procuratori fanno sapere che durante il suo isolamento la Maxwell potrà fare telefonate e usare il laptop per inviare email ai suoi legali. L'anima nera dell’alta società è stata arrestata dopo un anno da fuggiasca a luglio 2020, nella tenuta nel New Hampshire in cui si nascondeva. Intima amica del magnate pedofilo, la donna è accusata di adescamento di minore, cospirazione nel traffico di minorenni e abusi.