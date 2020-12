Melania e l'audio segreto: "Mi faccio il c*** per Natale, ma a chi importa"

Melania Trump non ha rinunciato alle decorazioni natalizie per celebrare quello che sarà (molto probabilmente) l'ultimo Natale alla Casa Bianca. E così, la bella moglie del presidente ha accompagnato gli americani su Twitter in un tour virtuale della White House, per mostrare gli addobbi di Natale che riempiono le grandi sale. “ Durante questo speciale momento dell’anno, sono lieta di condividere 'America the Beautiful' e rendere omaggio alla maestosità della nostra grande nazione. Tutti insieme celebriamo questa terra che siamo fieri di chiamare casa”.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

La Casa Bianca appare luccicante come non mai, in un tripudio di splendidi abeti provenienti dai diversi stati americani. Ma i social non potevano non attaccare la First Lady anche in questa occasione. Molti non hanno perdonato a Lady Trump le urne funerarie nere collocate lungo il Colonnato Est, riempite di fronde degli alberi ufficiali di ciascuno stato americano. Ma non è finita qui: i naviganti del web hanno tirato fuori gli audio pubblicati tre mesi fa dalla Cnn, in cui Melania gridava: " Mi faccio il c*** sulle cose di Natale, lo sai, ma chi se ne frega delle decorazioni di Natale! Devo farlo però, giusto?" . Lo sfogo della First Lady era stato registrato dalla sua ex assistente ed evidentemente non più amica, Stephanie Winston Wolkoff, che lo inviò all’emittente televisiva nel 2018.

Su Twitter è quindi nato l’hashtag #MelaniaHatesChristmas, e ora gli haters sono accorsi in massa sotto il post natalizio di Melania, etichettandola come ipocrita e falsa. “Ragazza, sappiamo che odi il Natale perché ce lo hai detto. Diventa vera per una volta” , scrive polemica un’utente. “ Credevo avessi detto che non te frega niente del Natale. Non erano le tue stesse parole? ”. Insomma, Melania Trump non trova pace nemmeno nel suo ultimo Natale da First Lady. Quattro anni di critiche e accuse dei democratici non le hanno però tolto lo spirito natalizio, e a dispetto degli attacchi ricevuti, la residenza più importante degli Stati Uniti non potrebbe apparire più splendente.