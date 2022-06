La contromossa Usa contro Putin: cosa sono i missili Nasams

Il condizionale è d'obbligo ma sembra proprio che gli Stati Uniti, già la prossima settimana, riforniranno Kiev di un sistema missilistico all'avanguardia in grado di competere con i nuovi missili che Putin ha scagliato contro la capitale dell'Ucraina. Come abbiamo visto su InsideOver, infatti, nel corso del G7 si è parlato dei Nasams, terra-aria di medio e lungo raggio prodotti sia dagli americani ma anche dalla Norvegia. Si tratta di un sistema duttile perché si muove grazie ad appositi camion.

Come cambia il conflitto

Siamo alle fasi caldi della guerra: la Russia guadagna terreno in Donbass ma gli ucraini non mollano. Di sicuro, però, se non dovessero arrivare in tempo gli aiuti della Nato potrebbero essere dolori. Ecco che, come afferma la Cnn, questo nuovo sistema di difesa aerea potrebbe essere disponibile già ai primi di luglio. I Nasams hanno la capacità di colpire obiettivi che superano i 150 chilometri di distanza e volare fino a 21mila metri d'altezza: giù utilizzati da Norvegia, Finlandia e Lituania, potranno dare quel salto di qualità ai soldati russi anche se serviranno, comunque, alcune settimane per istruirli sul loro uso. Come ricorda IlMessaggero, la città di Washington è protetta da questi missili in grado di intercettare subito velivoli sospetti sul proprio spazio aereo e distruggerli.

Il sistema Himars

Come abbiamo scritto su InsideOver, quanto a missili Biden non ha badato a spese inviando il lanciatore multiplo Himars, il cui secondo "pacchetto" è arrivato pochi giorni fa come ha scritto su Twitter Oleksii Reznikov, ministro della Difesa di Kiev. " Grazie al mio collega e amico americano segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III per questi potenti strumenti! L’estate sarà calda per gli occupanti russi. E l’ultima per alcuni di loro ”, ha dichiarato.

Cosa sono gli S-300

Solo la scorsa settimana l'amministrazione Biden aveva già annunciato altri 450 milioni di dollari di aiuti che comprendono lanciarazzi, munizioni e altre armi. Fino a questo momento, come ricorda Repubblica, la difesa ucraina si è affidata al sistema S-300, armi progettate alla fine della Guerra Fredda e utilizzate più volte rendendole sempre al passo con i tempi. Mosca, però, ne ha intercettati e distrutti davvero tanti in questi quattro mesi pieni di guerra compiuti oggi: ecco perché si rendono necessari nuovi e più efficaci sistemi (Nasams) per contrastare il potere russo in Donbass. I funzionari americani pensano che i soldati russi intensificheranno la loro offensiva a oriente con artiglieria e attacchi missilistici. La consegna del Nasams, quindi, avrebbe soprattutto il ruolo di smorzare gli effetti di quanto accadrà nei prossimi giorni.