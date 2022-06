Kh-101: i nuovi missili di Putin che hanno attaccato Kiev

Nelle ultime ore, Putin è tornto a colpire la capitale dell'Ucraina, Kiev, con una pioggia di missili (almeno 14) come non si vedeva dallo scorso 6 giugno. Sono stati colpiti due edifici residenziali oltre a enormi colonne di fumo causate da bombardamenti su univesità, ristoranti e gallerie d'arte. Ad oggi, il numero dei morti di questo attacco è di sette persone. L'Aeronautica ucraina ha fatto sapere che i russi hanno attaccato con dei missili ad alta precisione Kh-101.

Perché sono così distruttivi

Se in Russia si tratta dei più costosi un motivo ci sarà: oltre a essere in gradi di volare addirittura per 5.500 chilometri, possiedono sistema di guida avanzati e riescono a colpire i bersagli con enorme precisione. Potrebbe essere questa la svolta voluta da Putin per provare a vincere la guerra in Donbass e rispondere agli aiuti occidentali che riforniscono Zelensky di armi e sistema di difesa contro l'esercito russo. Quelli che hanno colpito Kiev sono stati scagliati dal Mar Caspio: il loro funzionamento prevede che i velivoli militari Tupolev 95 e 160 debbano semplicemente alzarsi in volo e, una volta raggiunta l'altezza adatta, lanciare questi i missili.

Il loro sviluppo

Come ricorda il portale specializzato Missilethreat, il Kh-101 (così come il 102) è stato progettato come missile da crociera a lungo raggio per sostituire i vecchi Alcm Kh-55 e Kh-555. " Viaggia su una traiettoria di volo a bassa quota sotto i sistemi radar e infrarossi e il suo uso di materiale composito che assorbe il radar rende difficile il rilevamento del missile ", affermano gli esperti. Sono così precisi perché utilizzano la navigazione satellitare elettronica Glonass (l'equivalente russo del Gps) e la guida del terminale "Tv". Furoni progettati da ingegneri sovietici alla fine degli anni '80 per poi svilupparli alla fine degli anni '90. Il Kh-101 è stato testato con successo nell'agosto 2003 pur entrando in servizio soltanto dieci anni dopo, nel 2013.

"Vola ad altezza albero"