Mistero sulla nuova assistente di Kim: chi è la donna "con il borsone"

Una nuova donna è apparsa nell'entourage di Kim Jong Un. In una delle ultime apparizioni del presidente nordcoreano, tra i vari funzionari di partito, spiccava un volto femminile non identificato. La signora, in abito nero e capelli lunghi, teneva in mano una valigetta. La stessa donna era presente anche in occasione di un'altra cerimonia. Nelle immagini diffuse, e risalenti allo scorso 9 settembre, si vedeva la misteriosa figura, in piedi accanto a Kim Yeo Jung, vicepresidente del Partito dei Lavoratori di Corea, portare un mazzo di fiori e seguire, a breve distanza, Kim e sua moglie.

La donna misteriosa

Sono state formulate varie ipotesi in merito all'identità della donna, considerata dagli esperti una probabile assistente di Kim. A dire il vero, da alcuni mesi a questa parte, la signora è stata più volte avvistata al seguito del Grande Leader con un borsone, ed è stata ripresa in più occasioni a eventi a cui ha partecipato il presidente nordcoreano. Le immagini diffuse dai media ufficiali del Paese, ad esempio, l'hanno ripresa molteplici a breve distanza da Kim con una borsa a tracolla mentre teneva in mano una cartelletta all'Assemblea suprema del popolo, il parlamento nordcoreano, dove il leader ha recentemente e solennemente annunciato che Pyongyang non rinuncerà mai alle armi nucleari.

La donna, ripresa da febbraio accanto a Kim o apparsa più in generale nella copertura dei media statali, non è stata identificata. Tra le ipotesi circolate, c'è quella che possa avere tra i 30 e i 40 anni, vantando un grado di parentela con lo stesso leader. C'è chi ipotizza possa trattarsi di una delle due sorrellastre di Kim Jong Un, quasi coetanee e nate negli anni '70: Kim Sol-song e Kim Chun-song. Secondo quanto riportato da NkNews, mel borsone che la signora porta ovunque ci sarebbero oggetti utili del leader come il telefonino, le sigarette e probabilmente farmaci.

Le ipotesi sul tavolo

Le ipotesi fin qui messe sul tavolo, ovviamente, non hanno ancora trovato alcuna conferma ufficiale. La prima, già anticipata, farebbe coincidere la donna con una delle sorellastre di Kim Jong Un. Secondo l'emittente sudcoreana SBS, al contrario, il governo di Seoul avrebbe identificato la misteriosa signora – anzi: signorina - come la 23enne Hong Yun Mi, un ex membro della Moranbong Band.

Tra le altre donne influenti della cerchia di Kim, la più nota è senza dubbio Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nordcoreano entrata nel Comitato centrale. Hanno inoltre un peso importante nella corte di Kim: la moglie Ri Sol Ju che dal marito nel 2018 ebbe il titolo di 'Rispettata first lady; Hyon Song Wol, ex cantante della band musicale delle Moranbong, promossa al grado di vicedirettrice nel Comitato centrale; e, infine, Choe Son-hui, 57 anni, attuale ministro degli Esteri. Choe è stata promossa nei mesi scorsi: era già vice ministro degli Esteri all'epoca dei negoziati, poi falliti, con gli Usa guidati da Donald Trump sulla denuclearizzazione della penisola coreana.