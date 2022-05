"Sarà fine del mondo dominato dagli Stati Uniti": l'avvertimento di Lavrov

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, torna a minacciare l'Occidente e più direttamente Washington: al termine di quella che viene ancora chiamata "operazione militare speciale" della Russia in Ucraina e saranno raggiunti gli obiettivi, l'auspicio è che si " metta fine alla promozione da parte dell'Occidente di un modo unipolare dominato dagli Usa ". Queste frasi sono state pronunciate a margine dei colloqui con l'omologo dell'Oman, Sayyid Badr Albusaidi, durante l'incontro a Mascat. Non contento, ha aggiunto che il fine dell'operazione militare "con il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi contribuiscano a fermare i tentativi dell'Occidente di minare il diritto internazionale e di ignorare e violare i principi della Carta dell'Onu, compreso il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati ".

"Non vogliamo la guerra ma..."

A queste affermazioni, Lavrov ne ha riservate altre sul rapporto del Cremlino con l'Europa, contraddicendosi nel giro di pochi minuti: se da un lato ha affermato che Putin non vuole portare l'escalation bellica al di fuori dei confini ucraini ma che, semmai, sarebbero i Paesi occidentali a dire che Mosca " deve essere sconfitta ", dall'altro lato ha minacciato l'impossibilità di una trattativa di pace perché il segretario Onu, Antonio Guterres, " ha perso l'opportunità di raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina " perché per sette " lunghi anni " non ha reagito in nessuna maniera al " sabotaggio da parte del regime di Kiev della risoluzione 2202 del Consiglio di sicurezza ", che ha approvato gli accordi di Minsk sul Donbass. In soldoni: niente guerra in Europa ma in Ucraina continuiamo.

"Il gas lo pagherete di più"

Come abbiamo visto sul Giornale.it, a parte il blocco del transito del gas russo in Europa dall'Ucraina che sta mettendo già a dura prova le forniture, la ripicca russa sulle sanzioni occidentali sarà l'aumento dei costi perché " la Russia ha a chi vendere le sue risorse energetiche e l'Occidente pagherà molto di più " per il suo approvvigionamento, ha sottolineato Lavrov.

La questione sul grano