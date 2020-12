Vuole dei glutei più belli. ​Muore nell'operazione

La modella, stilista e star di Instagram Joselyn Cano, soprannominata la “ Kim Kardashian messicana ”, è deceduta a soli 30 anni di età in seguito a un intervento chirurgico diretto a “ gonfiarle il sedere ”. La giovane influencer era nota per le sue foto provocanti pubblicate su Internet, in cui lei, vestita spesso in abbigliamento intimo, metteva in mostra le sue forme giunoniche, frutto di precedenti e numerose operazioni di chirurgia estetica. L’ultimo “ ritocchino ”, effettuato in Colombia, le è però stato fatale. Proprio gli interventi di chirurgia plastica, secondo alcune statistiche, avrebbero conosciuto una vera e propria impennata di richieste in tutto il mondo a partire dall’inizio del Terzo millennio. In particolare, gli interventi di chirurgia estetica per ottenere glutei alla brasiliana, ossia proprio il tipo di operazione che sarebbe costata la vita della ragazza citata, sono aumentati del 252% dal 2000 al 2015.

La 30enne Cano, deceduta il 7 dicembre a causa dell’ennesima iniezione di grasso nei glutei, era originaria di Newport Beach, in California. Lei, con un passato da studentessa di microbiologia presso la San Diego State University, aveva un consistente seguito sul web, con i suoi profili social ufficiali che venivano seguiti da 12 milioni di internauti.

In seguito al suo decesso dovuto, apparentemente, a complicazioni conseguenti al proprio ultimo ritocco ai glutei, le rispettive pagine social hanno ovviamente smesso di essere aggiornate. Tuttavia, all’indomani del decesso della modella, è improvvisamente apparsa su Youtube una diretta-video del funerale della giovane, con un alto numero di utenti che si sono collegati, tramite il sito Internet citato, con la cerimonia funebre.

Da quando è stata diffusa la notizia, si è scatenata online un’ondata di condoglianze espresse da amici, fan e follower, tutti scioccati per la scomparsa della star dei social. Ad esempio, uno dei messaggi postati, appena diffusa la notizia del decesso della 30enne, è stato il seguente: “ Eri come una sorella per me. Una migliore amica, una persona straordinaria. Le mie preghiere vanno a te e alla tua famiglia ”. Anche un’altra modella attiva su Instagram, Lira Mercer, ha manifestato pubblicamente il proprio dolore per l’accaduto, dicendosi devastata dalla morte della Cano.

Omg Joselyn Cano died in Colombia getting surgery that’s wild — Lira Mercer (@Lira_Galore_) December 16, 2020