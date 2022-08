Morta in un'esplosione la figlia di Dugin, l'ideologo di Putin. L'ombra dell'attentato

Un boato ha scosso il buio della notte russa. A colpire, questa volta, non sono stati i missili lanciati dall'esercito di Kiev, ma un ordigno artigianale (almeno questa è una delle ipotesi che hanno cominciato a circolare nelle prime ore dopo l'esplosione) piazzato nella macchina di Darya Dugina, figlia del filosofo e politologo russo Aleksandr Dugin. Le foto diffuse in rete mostrano il "Rasputin di Putin", così come molti media italiani lo hanno definito, impietrito di fronte alle fiamme che avvolgono l'auto, con le mani alle tempie e gli occhi vuoti. Persi. Come perso è chiunque perda un figlio, soprattutto in un modo così atroce. L'esplosione della macchina di Darya Dugina sarebbe avvenuta poco fuori Mosca mentre i due, su due diverse automobili, stavano tornando dal festival "Tradizione".

Alcuni canali russi affermano che l'obiettivo della bomba non fosse Dugin in quanto la figlia era una importante figura politica che portava avanti le proprie battaglie, indipendentemente dal padre. Secondo altri analisti, come Germano Dottori, "la scomparsa in circostanze drammatiche e sospette della figlia di Dugin - uccisa stasera dall’esplosione della sua macchina - fa pensare all’esistenza di un certo scontento nei confronti della politica estera russa in ambienti che sanno come farsi sentire".

Tutte ipotesi sul tavolo. In una Russia che, forse, oltre a un nemico esterno si trova ora anche a fare i conti con i fantasmi di casa.