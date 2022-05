Cadaveri dei soldati russi abbandonati: l'orrore nei vagoni freezer

Li mandano a combattere, muoiono per mano nemica e non li rimpatriano per dare loro degna sepoltura e neanche l'ultimo dai propri cari che non li rivedranno mai più, nemmeno da cadaveri: è lo stile del Cremlino e del suo Zar, Vladimir Putin, quello di abbandonare in Ucraina i corpi dei soldati morti. Sono stati ritrovati, a decine, all'interno di grandi sacchi bianchi: buttati uno sopra l'altro, all'interno dei vagoni freezer di un treno nelle vicinanze di Kiev. A mostrare questo scempio è stato in canale inglese di Al Jazeera che ha sviluppato un servizio dal titolo " il costo umano della guerra ".

L'orrore nei vagoni freezer

Tra i deceduti c'era anche chi operava dagli aerei e faceva parte dei paracadutisti come mostrano alcuni loghi attaccati sull'uniforme militare. In altri sono stati trovati addosso dei gioielli probabilmente trafugati durante la guerra. Ormai sono morti e non si può far loro un processo ma la cosa più triste è che Mosca non li rivuole indietro. " Gli ucraini hanno trattato i morti dei nemici meglio di come hanno loro hanno trattato i civili. Saranno tenuti finché sarà necessario. Deciderà il governo perché la Russia si rifiuta di prenderli. Non li vuole. Ogni corpo è una prova di un crimine di guerra. Così se rifiutano di prenderli, l'Ucraina li seppellirà a proprie spese ", ha affermato un colonnello dell'esercito ucraino, Volodymyr Liamzin.

In poche ore il servzio di Al Jazeera ha fatto il giro del mondo grazie anche alla condivisione su Youtube: le immagini sono fortissime e non censurate, se ne consiglia la visione soltanto ad un pubblico adulto. Il filmato mostra mani e piedi ormai senza vita, poi lo zoom va su uno stemma russo ma la cosa più spaventosa è questa schiera di soldati russi tutti all'interno di questi sacchi bianchi dentro al vagone. Oltre alle informazioni dalla zona di Kiev, le agenzie di tutto il mondo hanno fatto sapere che la stessa situazione c'è nella regione di Kharkiv, con decine di cadaveri russi abbandonati sul campo di guerra e all'interno delle case dei villaggi liberati dai soldati ucraini.

I corpi lungo le strade

È stato il capo dell'amministrazione militare regionale ucraino, Oleg Sinegubov, che su Telegram ha annunciato questi ritrovamenti. " Troviamo i loro corpi per le strade, nelle case, non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non prendono i corpi dei loro soldati. Ciò testimonia ancora una volta la loro etica, i principi e le regole di guerra ", ha affermato Sinegubov. Il capo della regione di Kharkiv ha ricordato ai giornalisti che sono in vigore e andrebbero rispettate le regole internazionali per il trasferimento dei corpi dei caduti in guerra. " L'Ucraina non viola questi requisiti e, se ci sono richieste dalla Russia, verranno prese le misure necessarie dai ministeri competenti e dall'Ufficio del Presidente ", ha sottolineato. Come risponderà Mosca a queste immagini? Che spiegazioni daranno i vertici e lo stesso presidente Putin? Probabilmente nessuna, sarà un argomento che "passerà in cavalleria".