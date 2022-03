Mosca blocca l'export: ecco la lista dei prodotti nel mirino

Arriva la risposta di Mosca alle numerose sanzioni disposte dai paesi europei per l'operazione militare in Ucraina. La Russia, infatti, ha da poco annunciato il divieto di esportazione per oltre 200 tipi di prodotti e attrezzature straniere fino alla fine del 2022. Così il presidente Vladimir Putin intende replicare alla presa di posizione di paesi come il Regno Unito, che proprio oggi ha disposto il congelamento dei beni ed il divieto d'ingresso per sette oligarchi russi, fra cui anche l'ex patron del Chelsea Roman Abramovich.

Secondo un ordine firmato dal primo ministro russo Mikhail Mishustin, nell'elenco di prodotti che saranno interessati dal divieto di esportazione figurano apparecchiature tecnologiche, di comunicazione e mediche, veicoli, macchine agricole e dispositivi elettrici. Non solo. Sarà limitata anche l'esportazione di alcuni tipi di legname. L'esportazione di tutti i prodotti che figurano nell'elenco (si parla anche di vagoni ferroviari e locomotive, container, turbine, macchine per la lavorazione di pietra e metalli) sarà temporaneamente limitata verso i Paesi esteri, fatta eccezione per gli stati appartenenti all'Unione economica eurasiatica (Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kyrgyzstan), all'Abkhazia ed all'Ossezia del Sud, per i quali è stato approvato un decreto governativo dedicato.

Insomma, questa "guerra commerciale" non sarà combattuta soltanto sulla questione gas, che già mette parecchio in difficoltà i Paesi europei. Vladimir Putin ha diverse frecce al proprio arco per rispondere agli strali di Stati Uniti ed Europa.

Se guardiamo alla nostra Nazione, l'Italia sarà colpita pesantamente da questa guerra economica portata avanti contro la Russia. Secondo un'analisi condotta da Il Sole 24 Ore, sono circa 15mila le imprese italiane che esportano in Russia, ed oltre 2200 di queste commerciano in particolar modo proprio con Mosca. Molte di queste aziende si trovano a Milano, Vicenza e Rimini. L'Italia risulta come settima partner della Russia.

A preoccupare, oltre al settore energia, è la posizione della Russia come quinto produttore al mondo di acciaio, secondo per la produzione di concimi e fertilizzanti, e primo in assoluto come esportatore mondiale di grano.