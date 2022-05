Mosca controlla due terzi di Severodonetsk | La diretta della guerra

Si fa sempre più pressante la morsa russa attorno a Severodonetsk. Nelle ultime ore le forze del Cremlino hanno continuato a conquistare gradualmente varie aree della città, pur senza ancora assumerne il controllo totale. " Un terzo della città di Severodonetsk è stato liberato ed è già sotto il nostro controllo ", ha fatto sapere il capo dell'auto proclamata Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik. Lo stesso Pasechnik ha spiegato che i combattimenti sono attualmente in corso nell'area urbana e che l'avanzata di Mosca procede più lentamente del previsto. " Ma preferiamo soprattutto preservare le infrastrutture della città ", ha aggiunto. Che si tratti di propaganda o meno, Severodonetsk è davvero sul punto di cadere in mano russa da un momento all'altro.

Sempre sul fronte orientale, dove ormai si sta concentrando l'offensiva della Federazione Russa, i soldati di Vladimir Putin si sono concentrati vicino a Izyum per rinnovare le offensive verso Slovyansk e Barvinkove. Le truppe russe stanno facendo inoltre progressi in direzione Slovyansk; nelle prossime settimane potrebbero e dovrebbero tentare l'assalto al centro urbano. Come ha sottolineato il think tank The Institute for the Study of War (ISW), i russi sono concentrati a Kharkiv per impedire che una controffensiva ucraina possa raggiungere il confine tra Kharkiv e Belgorod. Nel frattempo, il limitato contrattacco delle forze di Kiev nell'oblast di Kherson non ha preso ulteriore campo, anche se è stato utile ad interrompere, o quanto meno a rallentare, le operazioni russe nell'area.

Mentre sul campo di battaglia i combattimenti diventano sempre più duri, l'Unione europea ha deciso di vietare il 90% delle importazioni di petrolio russo entro la fine dell'anno. I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno raggiunto l'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'embargo al petrolio russo ha ottenuto il via libera ma con importanti deroghe: il divieto d'importazione riguarderà infatti solo il greggio che arriva via mare. Resta fuori dal bando l'oleodotto Druzhba, che rifornisce l'Ungheria ma anche Germania e Polonia. Ha inoltre ottenuto una deroga di 18 mesi la Repubblica Ceca. Per tutti gli altri il divieto sarà in vigore entro fine 2022.

La diretta:

Ore 7:21 | Michel: "Ue pronta a offrire 9 mld euro a Kiev per ricostruzione"

La Commissione europea "continuerà ad aiutare l'Ucraina con i suoi bisogni immediati di liquidità, insieme al G7. Euco è pronta a offrire" a Kiev "9 miliardi di euro", un "supporto forte e concreto alla ricostruzione dell'Ucraina". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Ore 6:45 | Stato Maggiore Kiev: "Truppe russe continuano assalto in direzione di Severodonetsk"

L'esercito russo ha effettuato bombardamenti di mortaio contro insediamenti nelle aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy. Lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo aggiornamento quotidiano. Tra gli altri aggiornamenti, Kiev fa sapere che le forze del Cremlino stanno preparando un possibile attacco in direzione Slobozhansky e in direzione limans ʹkomu. "In direzione di Donetsk - si legge nel comunicato ucraino - l'avversario spara contro le unità delle nostre truppe mortai, artiglieria a canna e sistemi di fuoco a getto lungo". Lo sforzo principale di Mosca, tuttavia, sembrerebbe essere concentrato sull'instaurazione del controllo sulla città di Severodonetsk.

Ore 4:13 | Leader filorusso: "Un terzo Severodonetsk è nostro"

"Un terzo della città di Severodonetsk è stato liberato ed è già sotto il nostro controllo", afferma il capo dell'auto proclamata Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, citato dall'agenzia russa Tass. Pasechnik spiega che combattimenti sono attualmente in corso nell'area urbana e l'avanzata delle forze russe e filorusse procede più lentamente del previsto. "Ma preferiamo soprattutto preservare le infrastrutture della città", afferma. "Il nostro obiettivo principale in questo momento è liberare Severodonetsk e Lisichansk", aggiunge Pasechnik.

Ore 2:43 | Ue: embargo al petrolio russo, deroga per Ungheria

I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno raggiunto l'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'embargo al petrolio russo ha ottenuto il via libera ma con importanti deroghe: il divieto d'importazione riguarderà solo il greggio che arriva via mare. Resta fuori dal bando l'oleodotto Druzhba, che rifornisce l'Ungheria ma anche Germania e Polonia. Così come ha ottenuto una deroga di 18 mesi la Repubblica Ceca. Per tutti gli altri il divieto sarà in vigore entro fine 2022, fra sei mesi.