"Conseguenze irreversibili". Ora lo Zar minaccia l'Italia

Adesso, la minaccia di Putin verso l'Italia è diretta: se continueremo con le sanzioni alla Russia ci saranno " conseguenze irreversibili ". Lo ha affermato il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, all'agenzia Ria Novosti. Mosca, ha aggiunto Paramonov senza fornire ulteriori dettagli, sta lavorando a una risposta alle sanzioni considerate "illegittime" da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea.

Il "blocco" alla Russia

Citando la dichiarazione del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, sui piani dell'Ue per lanciare una " guerra economica e finanziaria totale " contro la Russia, il direttore ha aggiunto che " Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili ". Il fedelissimo di Putin lamenta le sanzioni che i Paesi occidentali hanno imposto su larga scala contro Mosca dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. In autonimia, poi, molte grandi aziende hanno annunciato la totale sospensione delle attività in Russia. Il Cremlino ha riconosciuto che le restrizioni sono state " molto gravi ", ma, secondo l'addetto stampa Dmitry Peskov, le autorità si stavano preparando in anticipo.

"Mosca è pronta e sensibile"

Dmitry Birichevsky, direttore del dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, aveva in precedenza affermato all'agenzia Ria Novosti che la reazione di Mosca non si sarebbe fatta attendere e sarebbe stata " pronta e sensibile ". Di fronte all'aumento delle restrizioni, la Russia starebbe vedendo una riduzione del dollaro nelle riserve valutarie e nei regolamenti esterni, passando al mercati dei capitali non occidentali oltre a compiere sforzi per proteggere i progetti di investimento " dall'influenza negativa esterna ", come viene chiamata dai russi. Il diplomatico ha poi sottolineato che Mosca si rammarica che l'Unione Europea abbia scatenato una " guerra economica totale " contro la Russia . Allo stesso tempo, ha osservato Birichevsky, le sanzioni dell'Ue causanon e causeranno enormi danni agli stessi europei, alludendo in primis alle scorte del gas: se la Russia decidesse di "chiudere" i rubinetti, l'Italia si ritroverebbe con il 40% in meno di gas dovendo far fronte con le proprie scorte, le centrali di carbone e nuove importazioni estere.

La "scusa" della pandemia

In un'intervista a tutto campo rilasciata da Paramonov sempre a Ria, si fa riferimento agli aiuti che la Russia ha fornito su larga scala all'Italia nella lotta alla pandemia di coronavirus: attrezzature speciali, ventilatori, mascherine e tute protettive sono state inviate nelle regioni settentrionali del Paese. " Ora Roma è in prima linea tra i Paesi Ue che hanno adottato sanzioni contro la Russia. Come puoi commentare questo? ", chiede il giornalista. " Vorrei sottolineare che nell'inviare una missione umanitaria sull'Appennino, la Russia è stata guidata non dal desiderio di ricevere dividendi reputazionali o di politica estera, ma da un senso di compassione, un desiderio di aiutare il popolo italiano in uno dei momenti più difficili periodi della sua storia postbellica" afferma Paramonov.

"Gli italiani hanno dimenticato tutto"

Ma la risposta non è mica finita lì: Paramonov aggiunge come sia " deprimente che ora, sullo sfondo dell'isteria anti-russa, le autorità italiane abbiano improvvisamente dimenticato tutto ", chiamando in causa i trattati e gli accordi bilaterali esistenti, " la natura speciale dei nostri legami, la ricca storia secolare di relazioni e tradizioni forti, l'esperienza di successo della cooperazione, il significativo capitale accumulato di fiducia reciproca ". In conclusione, Mosca auspica che Roma e le altre capitali europee " tornino comunque in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera ".

"Conseguenze negative per economia italiana"