Mosca prepara l'assalto finale per prendere il Donbass | La diretta della guerra

La Russia prepara l’attacco finale contro Severodonetsk. Ne sono convinti gli ucraini, che si aspettano un massiccio attacco nemico entro le prossime 48 ore. Nel frattempo la città del Lugansk, nonostante la situazione a dir poco complicata, continua a resistere. " Il nemico ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi nella regione settentrionale di Lugansk ", dove " usa l'artiglieria su larga scala e, sfortunatamente, ha un vantaggio di 10 a uno ", ha spiegato su Facebook Valeri Zalouzhny, il comandante capo dell'esercito ucraino. " Continuiamo a mantenere le nostre posizioni ", ha comunque assicurato.

Dal punto di vista militare, l’obiettivo tattico dell’esercito russo non sembrerebbe esser cambiato. Nel mirino di Vladimir Putin continua ad esserci tutto il Donbass. Per la conquista di tale area, Mosca deve prendere possesso degli oblast di Lugansk e Donetsk. Per farlo deve però prima conquistare le ultime città rimaste ancora in piedi, in primis Severodonetsk, in procinto di trasformarsi nell’ennesimo simbolo della resistenza ucraina.

Nelle ultime ore i russi hanno distrutto il secondo dei tre ponti che collegano Severodonetsk al resto della regione. Per quale motivo lo hanno disintegrato anziché prenderne possesso? Mosca, ipotizza il think tank Institute for the Study of War, si aspetta probabilmente di essere in grado di isolare Severodonetsk. Ma, soprattutto, di circondare Lysychansk o attaccare la stessa Severodonetsk dalla riva occidentale del Siverskyi Donets, ovviando così alla necessità di impadronirsi dei ponti o condurre un incrocio opposto.

Sul campo di battaglia le forze del Cremlino hanno ottenuto guadagni incrementali a sud-est di Izyum e probabilmente continueranno i tentativi di avanzare su Slovyansk, da nord-ovest. Per quanto riguarda i compiti difensivi, Mosca ha continuato a respingere le truppe ucraine dalle linee del fronte contese a nord-est della città di Kharkiv e si è concentrata sul mantenimento delle linee difensive lungo l'asse meridionale, nei pressi di Kherson. Amnesty International, intanto, sostiene di essere in possesso di prove che attesterebbero i crimini di guerra perpetuati dai russi, tra i quali l’utilizzo di armi proibite come le bombe a grappolo che avrebbe ucciso centinaia di civili nella citata città ucraina di Kharkiv.

La diretta

Ore 7:23 | Zelensky: "Da Russia attacchi missilistici terroristici sulle nostre città"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha definito "terroristici" gli attacchi missilistici dell'esercito russo sulle città dell'ex repubblica sovietica. "Dopo l'attacco missilistico nella regione di Ternopil, dieci persone sono state ricoverate in ospedale. Non c'era alcun senso tattico o strategico in questo attacco. Come nella stragrande maggioranza degli altri attacchi russi. E' terrore", ha affermato Zelensky in un videomessaggio pubblicato ieri sera.

Ore 6:30 | Lega araba, no a pressioni Occidente contro Russia

"I paesi arabi subiscono forti pressioni da parte dell'Occidente affinché prendano posizione sulla crisi in Ucraina e condannino le azioni militari della Russia, ma non cedono a questi dettami": lo afferma il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit, in un'intervista alla tv di Stato egiziana ripresa dall'agenzia russa Tass. "La situazione internazionale oggi è molto delicata - afferma Gheit -, così come la situazione nella regione. Il mondo occidentale sta esercitando una pressione palese sugli stati arabi affinché partecipino all'isolamento della Russia. Noi arabi abbiamo un'azione collettiva nel contesto della crisi russo-ucraina".

Ore 6:12 | Kiev teme massiccio attacco russo contro Severodonetsk entro 48 ore

"La Russia vuole isolare completamente Severodonetsk" e l'Ucraina teme un massiccio attacco "per prendere la città" entro 48 ore. Lo afferma il governatore ucraino della regione di Lugansk, Serguii Gaidai. "La situazione a Severodonetsk è estremamente difficile". "Il nemico ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi nella regione settentrionale di Lugansk", dove "usa l'artiglieria su larga scala e, sfortunatamente, ha un vantaggio di 10 a uno", ha spiegato su Facebook Valeri Zalouzhny, il comandante capo dell'esercito ucraino.

Ore 5:30 | L'accusa di Amnesty: Russia usa bombe a grappolo a Kharkiv

L'uso indiscriminato da parte della Russia di armi proibite come le bombe a grappolo ha ucciso centinaia di civili nella città ucraina di Kharkiv. La denuncia scaturisce da un'indagine di Amnesty International. L'organizzazione accusa le truppe russe di bombardare indiscriminatamente i quartieri residenziali di Kharkiv con razzi che per loro natura hanno poca precisione per raggiungere determinati obiettivi. Gli investigatori di Amnesty International hanno trovato prove dell'uso ripetuto di munizioni a grappolo 9N210 e 9N235, tutte vietate dai trattati internazionali.