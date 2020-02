Mosca, uomo accoltella due persone a Messa

In Russia un uomo di 26 anni ha accoltellato due persone all'interno di una chiesa ortodossa di Mosca mentre era in corso lo svolgimento delle funzioni religiose.

L'aggressore è stato fermato dai fedeli prima di essere consegnato alle forze dell'ordine. Non sappiamo ancora se l'episodio abbia a che fare con il terrorismo o, più semplicemente, se quanto accaduto sia da ricollegare al folle gesto di un pazzo. Nelle prossime ore le autorità faranno piena luce sulla vicenda.

Nel frattempo la portavoce del ministero dell'Interno, Irina Volk, ha spiegato che “ la polizia ha arrestato un uomo di 26 anni residente nella regione di Lipetsk (a sud di Mosca) che questa mattina è entrato in una chiesa di via Bakouninskaia e ha ferito due persone con un coltello ". Volk ha poi aggiunto che i due feriti sono ricoverati in ospedale e che i motivi dell'attacco restano sconosciuti.

La ricostruzione dell'aggressione

Stando a quanto riportato dall'emittente televisiva Ren-TV, l'uomo è entrato nella chiesa durante la messa ed è stato fermato dai parrocchiani fino all'arrivo sul posto della polizia.

Il sacerdote della chiesa, Kirill Sladkoov, ha fornito ulteriori dettagli. Il 26enne indossava guanti, sciarpa, occhiali e ascoltava la musica con un paio di cuffie. “ Ci siamo avvicinati per scoprire cosa stesse succedendo. Volevamo farlo uscire con calma – ha spiegato Sladkoov – ma in quel momento ha tirato fuori un coltello e ha colpito il mio assistente. Dopo tutti i miei assistenti hanno cercato di fermarlo e lui ha dato due colpi a un altro dei miei colleghi ”.

Un episodio del genere in Russia non si registrava da molti anni. Ricordiamo che all'interno di queste Paese gli attacchi con coltelli da strada sono rari. Quei pochi accaduti sono stati rivendicati dal gruppo jihadista Islamic State (Is).