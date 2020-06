Muore a 81 anni l'ex prete sposato col toy-boy. Il ragazzo: "Ho pianto". E ora si becca l'eredità

Si sente spesso dire che l'amore non ha età e che quando si ama non esistono ostacoli. Philip Clements e Florin Marin hanno preso alla lettera tutto questo e si sono sposati, nonostante i tantissimi anni di differenza e lo status di Philip, prete.

La loro storia è salita alla ribalta qualche tempo fa, quando Philip Clements ha deciso di lasciare l'abito talare per sposare Florin Marin. Philip ha dedicato una vita alla chiesa, ha servito il Signore in qualità di prete finché non ha fatto coming out. Da uomo laico e libero, quindi, ha annunciato la relazione col giovanissimo Forian, ragazzo rumeno di 27 anni. I due si sono poi sposati e la loro relazione ha continuato a destare scandalo anche successivamente. Non era certo una coppia ben assortita ma se c'è l'amore non esistono differenze che possano intralciarlo. Philip, inglese, si è ammalato durante il soggiorno a Bucarest, città natale di Florian. Il ragazzo ha raccontato al Daily Mail che suo marito ha improvvisamente accusato un malore e che per diversi giorni si è rifiutato di recarsi in ospedale, finché non è stato il ragazzo a convincerlo. Si temeva si trattasse di coronavirus ma, fatti i test, l'uomo è risultato negativo.

L'ex prete è stato quindi ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale, dove poche ore dopo è entrato in coma. Non è stato possibile salvargli la vita e così Florian, a 27 anni, è già vedovo. " Ho pianto la sua scomparsa, ma due giorni sono sufficienti ", ha affermato il ragazzo con una certa freddezza, confessando che suo marito non avrebbe voluto vederlo soffrire ma, anzi, gli sarebbe piaciuto vederlo felice. Forse anche per questo motivo, poco prima di morire, Philip ha intestato a Florian una casa del valore di 100mila sterline, dove ora il ragazzo potrà andare a vivere nel ricordo del suo defunto marito. Oltre a questo lascito, in qualità di coppia coniugata, Florian ha diritto a ricevere 150mila sterline frutto dell'assicurazione sulla vita di Philip e la sua pensione di reversibilità, che ammonta a circa 2mila sterline. Una bella eredità per il ragazzo, che ora potrà ricominciare una nuova vita.

La storia di Florian e Philip ha fatto rapidamente il giro del mondo e non è mancato chi ha accusato il ragazzo di essere un arrampicatore sociale. I due si sono incontrati su un sito di dating-online e da quel momento sono stati inseparabili. L'ex prete si diceva ringiovanito da quando era accanto a Florian e voleva trascorrere con lui in leggerezza gli ultimi anni della sua vita. Dal canto suo, Florian trovava Philip particolarmente interesante, i suoi racconti sulla guerra lo affascinavano e si diceva felice di essergli accanto.