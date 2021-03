Nancy Pelosi da Fazio: "Sì, Putin è un killer"

Dopo l'ex Presidente Usa Barack Obama e il fondatore di Microsoft Bill Gates, Fabio Fazio ha intervistato a Che tempo che fa su Rai3, poco fa, un altro pezzo da novanta dell'universo progressista americano, la speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Nancy Pelosi. L'acerrima rivale di Donald Trump, 81 anni il prossimo 26 mazo, è una veterana del Partito democratico: nel 2007 è diventata la prima donna e prima italoamericana a ricoprire la prestigiosa carica di speaker della Camera ed è deputata - per la California - dal 1987.

E, infatti, l'intervista di Fabio Fazio è un tripudio a senso unico di anti-trumpismo, elogio sperticato della nuova presidenza Biden e domande volte a screditare la controparte repubblicana, l'ex Presidente Usa e i suoi seguaci. Parlando dell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, Nancy Pelosi ha sottolineato che " non avremmo mai potuto immaginare che il presidente degli Stati Uniti potesse incitare all'insurrezione, incitare la gente a fare quello che ha fatto il 6 gennaio ". Ha spiegato che, ora, " abbiamo bisogno di sapere come sono andate esattamente le cose, abbiamo bisogno di sapere la verità. E' stato un momento triste, il peggiore dopo l'11 settembre ".

Nancy Pelosi conferma: "Perché Biden ha definito killer Putin? Perché lo è"

Commentando le dichiarazioni choc del Presidente Usa Joe Biden, che ha definito nei giorni scorsi l'omologo russo Vladimir Putin un "assassino", Nancy Pelosi non ha fatto marcia indietro e ha deciso di ribadire il concetto espresso da Biden: " Perché ha detto che Putin è un killer? Perché lo è " ha replicato la Speaker della Camera rispondendo a una domanda del conduttore Rai. Un assist per tornare all'attacco dell'ex Presidente Usa Trump, accusato - per l'ennesima volta - di aver avuto rapporti non chiari con il Cremlino. Un mantra dei democratici e del Russiagate: " Sappiamo che Trump e Putin avevano un rapporto forte che non comprendiamo bene " ha osservato Pelosi ai microfoni di Fabio Fazio.

Fazio: "Il Muro voluto da Trump". Ma Biden chiede ai migranti di non recarsi in America

Nell'intervista a Pelosi, grande spazio anche al tema dell'immigrazione. " Negli Usa c'è sempre stata una resistenza iniziale ai nuovi arrivi, ma poi la nostra democrazia è sempre stata rinvigorita. E non si capisce perchè adesso questi nuovi arrivi facciano paura " ha ricordato Pelosi. " Nei giorni scorsi, quando ho parlato degli attacchi agli asiatici, ho ricordato che Ronald Reagan da presidente ha detto 'Siamo al centro del mondo perchè la nostra forza viene da tutti gli altri Paesi del mondo, da qualsiasi angolo della terra. In questo modo possiamo continuare ad arricchire la nostra Nazione. Siamo ricchi di nuove idee e all'avanguardia proprio grazie a questo. Se dovessimo chiudere agli altri probabilmente la nostra leadership andrà persà. Lo ha detto nel suo ultimo discorso da presidente ". Commentando le parole della speaker della Camera, Fabio Fazio ha sottolineato che quella sui nuovi arrivi e sui benefici dell'immigrazione rappresenta una visione " opposta al Muro voluto da Trump ".

Davvero? Peccato che nessuno dei due, e in particolare il conduttore, ricordi l'appello di qualche giorno fa del Presidente Usa Joe Biden, il quale ha chiesto ai migranti di non lasciare le loro case e di non recarsi negli Usa. Secondo appunto: il Muro non lo ha costruito Donald Trump ma un presidente di fede democratica. La costruzione delle prime barriere lungo la frontiera tra Messico e Stati Uniti, infatti, risale al 1994, sotto la presidenza di Bill Clinton, articolata in tre diverse operazioni messe in atto nei tre stati americani che condividono i 3140 km di frontiera con il Messico: Gatekeeper in California, Hold-the-Line in Texas e Safeguard in Arizona.