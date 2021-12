"Mosca pagherà un prezzo alto": l'altolà della Nato contro le truppe di Putin

Sale la tensione tra Nato e Russia. Dal vertice di Riga, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che gli Stati Uniti sono venuti in possesso di prove che certificherebbero gli studi da parte di Mosca per nuovi piani in vista di un'invasione dell'Ucraina. " Nelle ultime settimane - ha detto Blinken ai giornalisti - la Russia ha intensificato la pianificazione di potenziali azioni militari in Ucraina, incluso il posizionamento di decine di migliaia di ulteriori forze di combattimento vicino al confine ucraino ". Parole che si legano all'inchiesta del Washington Post secondo cui gli analisti dell'intelligence americana avrebbero confermato che Mosca ha predisposto piani segreti di impiego delle forze armate con movimenti di truppe che sono avvenuti " in modo non trasparente ", ovvero di nascosto e durante le notti di maggiore tensione tra Mosca e Kiev.

I ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno reagito a queste prove rilanciando sull'opportunità di inviare un avvertimento chiaro nei confronti della Federazione russa. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avvertito infatti che " qualsiasi aggressione costerà alla Russia un prezzo elevato, nonché gravi conseguenze politiche ed economiche ". Un monito che molti osservatori ritengono possa essere il preludio per una nuova stretta sulle sanzioni promosse dall'Occidente nei confronti della Russia.

Putin: "No all'espansione della Nato"

La risposta da parte di Mosca non si è fatta attendere. Come riportato da Agenzia Nova, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Nikolaj Patruschev, ha detto che la Russia aveva già avvertito la controparte statunitense di non avere studiato alcun nuovo piano per invadere l'Ucraina, accusando Washington e il fronte atlantico di disinformazione tesa a giustificare il rafforzamento militare al confine con la Federazione. " Per quanto riguarda l'aumento dell'attività militare degli Stati Uniti e dei suoi alleati nella regione, continueremo a monitorare da vicino le azioni delle truppe della Nato e dell'Ucraina vicino ai nostri confini ", ha poi continuato Patrushev. E sullo sfondo di questa nuova escalation che riguarda l'Europa orientale, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha confermato che il ministro Sergei Lavrov e Blinken si incontreranno giovedì a Stoccolma a margine della riunione ministeriale dell'Osce. In programma anche un vertice tra Blinken e il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.