"Nei territori del Sud si gioca lo scontro decisivo": il monito del generale

Tutti gli sforzi degli eserciti, il russo e l'ucraino, si concentrano adesso soprattutto nel Donbass dopo che, come abbiamo visto sul Giornale.it, gli uomini di Putin si stanno ritirando anche da Kharkiv. Ma quali sono, quindi, i territori sensibili dove dobbiamo aspettarci l'offensiva maggiore? " Lo sforzo principale delle truppe sul terreno sembra essere il Sud, cioè il corridoio che unisce il Donbass alla Crimea e c'è in atto una manovra per tagliare fuori le truppe ucraine. L'esito di questo scontro, influenzato dall'afflusso delle armi occidentali, potrebbe essere decisivo per le sorti del conflitto ": l'analisi è stata fatta dal generale Domenico Rossi, già sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito e sottosegretario alla Difesa, all'Ansa.

"Che fase stiamo vivendo"

Dopo gli attacchi insistenti all'acciaieria di Mariupol e la ritirata delle truppe russe, come detto, dalla città di Kharkiv, la concretezza va spostata altrove anche per trovare nuove risorse e non disperderle più in quei territori che gli ucraini hanno saputo difendere con le unghie e con i denti grazie anche agli aiuti occidentali. " In questa fase - ragiona il generale - si sta ripetendo la situazione della prima parte del conflitto, quando i russi si sono ritirati in Bielorussa dopo un tentativo di accerchiare Kiev" . Da un lato, quindi, la resistenza e controffensiva ucraina forte delle nuovi armi americane, britanniche ed europee, dall'altro la rimodulazione degli obiettivi russi. Adesso, infatti, " i militari di Putin si sono ritirati dalla regione di Kharkiv, ma per concentrare lo sforzo principale in direzione sud, verso Izjum e Sevierodonetsk" .

"Ecco la svolta nel conflitto"

Le perdite dei russi finora sono state ingenti: al di là dei numeri, veri o presunti, sui caduti in battaglia e quante armi e mezzi militari sono stati distrutti e abbattutti dagli ucraini, le truppe di Putin non sono così numerose e corpose da consentire un fronte troppo ampio: devono necessariamente concentrarsi ai territori di Crimea e Mariupol. A quel punto, taglierebbero fuori " 10-15mila militari ucraini e potrebbe esserci una svolta nel conflitto ", ha spiegato il generale Rossi. Alcune foto dimostrerebbero poi che l'esercito di Zelensky per impedire l'avanzata russa hanno " fatto saltare i ponti sul Donetsk, mentre, dall'altra parte, i russi stanno gettando ponti campali per far passare le loro truppe ".

"Una lotta contro il tempo"