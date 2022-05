Nepal, scomparso dai radar un aereo con 22 passeggeri

Un aereo della compagnia Tara Air con 22 persone a bordo, di cui 19 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio, è scomparso dai radar pochi minuti dopo il decollo. Il velivolo era decollato dall'aeroporto della città turistica di Pokhara alle 9.55 ore locali e sarebbe dovuto atterrare a Jomsom, nel distretto di Mustang, alle 10.20 e avrebbe quindi dovuto percorrere un volo di linea di 15 minuti. A riferire la notizia all'agenzia Reuters sono state fonti della compagnia aerea e delle autorità governative locali.

Scomparso dai radar poco dopo il decollo

Come detto, il piccolo aereo stava volando dalla città turistica di Pokhara a Jomsom, nel settore occidentale del Paese. Il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula, ha comunicato: "Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti" . Si tratta di un bimotore della Tara Air con 22 persone a bordo e, secondo quanto riferiscono i media locali, sull'aereo si trovavano quattro cittadini indiani e tre cittadini giapponesi, mentre i restanti passeggeri erano cittadini nepalesi. Secondo una testimonianza, il mezzo sarebbe stato visto nel cielo di Jomsom nel distretto di Mustang per poi dirigersi sul monte Dhaulagiri, poco dopo si sono però persi i contatti.

Piove da giorni

Sembra che nella zona interessata stia piovendo da qualche giorno, ma che i trasporti aerei abbiano continuato a operare. Su quella rotta i velivoli volano tra le montagne prima di atterrare in una valle: si tratterebbe di un percorso popolare tra gli escursionisti stranieri che utilizzano i sentieri di montagna insieme a pellegrini indiani e nepalesi per andare a visitare il tempio di Muktinath. Come riferito da un funzionario di polizia al momento non vi sarebbero ulteriori informazioni e sono state avviate le ricerche.