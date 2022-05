La retromarcia di Netflix. Così sfida il politicamente corretto

La guerra culturale sul politicamente corretto costringe Netflix a fare un passo piuttosto sorprendente per una società che si era piegata in toto ai dogmi della correttezza politica e della cultura "woke" progressista. Il gigante dello streaming, infatti, ha invitato i suoi dipendenti a lasciare l'azienda se si sentono offesi dai contenuti che Netflix sta producendo. Lo scrive nero su bianco la stessa società in una nota, riportata per la prima volta da Variety, intitolata " Netflix Culture – Seeking Excellence" . L'azienda osserva che intrattenere il mondo è " un'opportunità straordinaria " e anche una sfida perché gli spettatori hanno " gusti e punti di vista " molto diversi. Il gigante dello streaming offre dunque una " varietà di programmi TV e film, alcuni dei quali possono essere provocatori ", si legge nella nuova sezione. " Per aiutare gli utenti a fare scelte informate su cosa guardare, offriamo valutazioni, avvisi sui contenuti e controlli parentali facili da usare".

La svolta di Netflix che mette in soffitta il politically correct

Tuttavia, " non tutti apprezzeranno - o saranno d'accordo - con tutto ciò che riguarda il nostro servizio ", continua la piattaforma. Sebbene ogni titolo sia diverso, " ci avviciniamo ad essi sulla base dello stesso insieme di principi: sosteniamo l'espressione artistica dei creatori con cui scegliamo di lavorare; programmiamo per una varietà di pubblico e gusti; e lasciamo che gli spettatori decidano cosa è appropriato per loro, invece di avere Netflix che censura artisti o voci specifici ". E a questo punto arriva la comunicazione indirizzata ai dipendenti dell'azienda, destinata a far discutere: " Sosteniamo il principio che Netflix offra una varietà di storie, anche se troviamo alcuni titoli contrari ai nostri valori personali. A seconda del tuo ruolo, potresti dover lavorare su titoli che ritieni dannosi. Se trovi difficile supportare la nostra ampiezza di contenuti, Netflix potrebbe non essere il posto migliore per te ".

Secondo Netflix, tutti i dipendenti dell'azienda sono stati in grado di visualizzare e commentare gli aggiornamenti proposti per la sezione dedicata all'espressione artistica appena citata in un documento condiviso. Migliaia di dipendenti hanno partecipato al processo, che si è svolto in sei mesi.

