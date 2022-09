Niente auto, i leader in navetta: cosa accadrà al funerale di Elisabetta

I funerali della Regina Elisabetta sono considerati " la più grande operazione di ordine pubblico nella storia del Paese " come ha dichiarato la polizia inglese. Sul Giornale ci siamo occupati dei potenziali pericoli prima, durante e dopo le esequie di lunedì prossimo, 19 settembre. Proprio per questo motivo, anche i capi di Stato presenti dovranno attenersi ai rigidi protocolli imposti da Londra: niente jet privati ma soprattutto niente auto blu al loro arrivo nell'Abbazia di Westminster, al massimo una navetta.

Una navetta per i leader

L'edizione europea del quotidiano americano Politico è entrato in possesso di alcuni documenti riservati con il piano previsto per il giorno del funerale: anche i dignitari stranieri dovranno attenersi a rigide regole di protoccolo. Tra queste spicca l'uso di un bus-navetta dove dovrebbero salire i vari Biden, Macron, la Von der Leyen, Re Felipe e magari anche Bolsonaro che ha appena fatto sapere di essere presente all'ultimo saluto per la Regina. In pratica, il raduno è previsto in una zona a ovest di Londra dove " a causa della stretta sicurezza e delle restrizioni stradali " saranno costretti a lasciare le proprie auto. Da lì in poi, viaggeranno sulla navetta come fossero comuni cittadini che in aeroporto salgono sull'aereo.

Dopo i funerali, i leader stranieri saranno scortati a piedi a Dean's Yard, ancora all'interno dei terreni dell'abbazia, per partecipare a un ricevimento ospitato dal ministro degli Esteri, James Cleverly, al termine del quale torneranno con i bus navetta a Londra ovest dove li aspetteranno gli autisti delle loro auto.

Il consiglio dei voli commerciali

Ma non è ancora finita: un documento dell'Fcdo (Foreign, Commonwealth and Development Office), l'equivalente del ministero degli Esteri italiano, ha richiesto espressamente che i leader mondiali debbano arrivare nel Regno Unito con voli commerciali dal momento che l'aeroporto Londra Heathrow non sarà disponibile per organizzare voli privati ​​o far sostare gli stessi. I leader che necessitano di viaggiare con un jet privato dovrebbero dirigersi verso " aeroporti meno trafficati " vicino Londra, ha aggiunto l'Fcdo. Abolito anche l'uso dell'elicottero tra aeroporto e sedi perché ci sarà un " alto numero di voli operanti in quel momento ", ha affermato il dipartimento. Come ciliegina sulla torta, l'Fcdo ha messo in guardia anche i normali passeggeri sottolineando che " eventi imprevisti potrebbero richiedere che voli commerciali e privati ​​deviano dall'aeroporto previsto di arrivo ".

"Nessun altro è ammesso"