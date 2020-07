Nota un rigonfiamento sul collo della giornalista e la avvisa, lei scopre il tumore

Può un telespettatore salvare la vita di un giornalista mentre guarda il telegiornale? Sì, può, ed è quello che ha fatto una donna, avvisando immediatamente via mail una giornalista vista in tv di un possibile tumore. Lei è Victoria Price, volto noto dell'emittente americana Wfla, giornalista amata dal suo pubblico al quale, adesso, deve anche la vita.

È la stessa Victoria Price a raccontare l'accaduto sui social e ringraziando la persona che si è premurata di informarla di quello strano rigonfiamento sul collo del quale lei non si era mai accorta. La donna che guardava il telegiornale si è potuta accorgere di quanto stava accadendo nel corpo della giornalista perché ha avuto in passato un'esperienza di vita con un carcinoma. " Ti ho appena vista al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore, controlla la tua tiroide. Mi ricorda il mio collo. Il mio si è rivelato essere un cancro ", ha scritto la telespettatrice alla Price, che non ci ha pensato due volte e si è immediatamente sottoposta ai controlli necessari per conoscere la verità.

Ho un cancro. Sono debitrice verso uno dei nostri spettatori che lo hanno portato alla mia attenzione

Il verdetto dell'ospedale al quale Victoria Price si è rivolta ha confermato la sommaria diagnosi della telespettatrice: "". In questo momento la giornalista di Wfla è in cura presso il Tampa General Hospital, in Florida. Il tumore di Victoria alla tiroide doveva essere rimosso rapidamente, perché in fase progressiva e vicino ai linfonodi. Nelle scorse ore Victoria Price è stata operata, come testimoniato dalle immagini sul suo profilo Instagram. L'intervento è andato bene e la biopsia ha evidenziato una diffusione solo a livello dei linfonodi vicini alla tiroide.

Sarò sempre grata verso quella donna che si è presa il disturbo di scrivermi, sono un'estranea. Il mondo è un posto difficile in questi giorni. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Prendetevi cura l'un l'altro. Vi amo tutti e ci vedremo presto

La giornalista ha voluto lanciare un messaggio molto forte raccontando la sua storia e in che modo ha scoperto di avere un tumore e nelle sue parole c'è profonda riconoscenza verso la donna che si è premurata di suonare il campanello d'allarme con quella mail: "".

La giornalista 28enne ora si è presa una pausa dalla tv per dedicare il tempo necessario alla sua salute e svolgere tutte le cure necessarie per debellare il tumore. Dimessa già oggi, con il drenaggio e l'evidente cicatrice sul collo, si è mostrata su Instagram con le due dita alzate in segno di vittoria. La Florida è in pienada Covid e Victoria Price potrà seguire il decorso post-operatorio a casa, anche perché negli ospedali americani sono vietate tutte le visite per arginare i contagi.