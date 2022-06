Nuove armi in arrivo per l'Ucraina | La diretta della guerra

La novità politica più importante riguardante anche la guerra in Ucraina non è arrivata in queste ore né da Mosca e né da Kiev. Ma, al contrario, da Madrid. Nella capitale spagnola è in corso il vertice della Nato, il primo da quando è scoppiato il conflitto in territorio ucraino. E mai come quest'anno la riunione è apparsa molto lontana da una mera formalità. L'Alleanza è stata di fatto "rispolverata" con l'inizio dell'azione russa contro Kiev, i vari Paesi alleati in Spagna si sono ritrovati non solo per continuare a manifestare la propria vicinanza all'Ucraina, ma anche per spianare la strada all'ingresso di nuovi partner. Ieri pomeriggio infatti Ankara ha siglato un memorandum con Stoccolma ed Helsinki, i cui governi nei mesi scorsi hanno depositato la domanda di adesione alla Nato sulla quale però la Turchia ha più volte posto il veto. Adesso la situazione è cambiata. Il presidente turco Erdogan ha avuto rassicurazioni sulla consegna dei sospetti terroristi del Pkk curdo ospitati in Svezia, principale rimostranza da parte di Ankara, e dunque non ci dovrebbero essere più ostacoli all'allargamento della Nato con l'ingresso per l'appunto di Stoccolma ed Helsinki. Una circostanza destinata a incidere sugli equilibri nel nord Europa e nell'area del Baltico, con conseguenze dirette anche sull'Ucraina.

Qui intanto sono proseguiti i bombardamenti. Nella notte Zelensky ha parlato di almeno 2.811 missili sparati dal 24 febbraio contro le città ucraine. Kharkiv, Sumy e Odessa le regioni più colpite dai raid nelle ultime ore, oltre ovviamente alle province del Donbass dove si combatte. Una novità è arrivata anche da Berlino. Germania e Paesi Bassi hanno infatti deciso di sbloccare altri aiuti a favore di Kiev. In particolare, i due governi invieranno sei unità di artiglieria semovente Panzerhaubitze 2000 (Pzh 2000).

La diretta:

Ore 8:29 | Raid a Mykolaiv, due le vittime

Almeno due le vittime tra i civili e tre feriti in un attacco contro un palazzo nella città ucraina di Mykolaiv. A dirlo è stato il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, e il governatore dell'oblast, Vitaliy Kim, citati dadal Kyiv Independent.

Ore 8:11 | Washington sanziona cinque aziende cinesi

La Casa Bianca ha inserito cinque aziende cinesi in una lista nera sul commercio, con l'accusa di sostenere la base industriale militare e della Difesa russa. Il governo cinese ha risposto tramite una nota dell'ambasciata di Washington, con la quale ha respinto le accuse e i sospetti. "Ci opponiamo con forza - si legge - alle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti alle nostre compagnie".

Ore 7:38 | Germania e Paesi Bassi inveranno nuove armi all'Ucraina

"In Germania abbiamo deciso di dare all'Ucraina altri tre Pzh 2000. Insieme a quelli dei Paesi Bassi saranno sei". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Christine Lambrecht. "La Germania ha ora però esaurito le sue risorse per fornire unità di artiglieria di questo tipo - ha proseguito - e non è più in grado di trasferirle in Ucraina senza ridurre le proprie capacità di difesa".

Ore 6:30 | Raid su Sumy, segnalate almeno due vittime

"Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite a causa di bombardamenti russi nella regione di Sumy nell'Ucraina nord-orientale". Lo ha dichiarato Dmytro Zhyvytskyi, governatore della regione di Sumy, così come riportato da Ukrainska Pravda.

Ore 5:00 | Zelensky: "Contro di noi 2.811 missili"

"Da questa sera, il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già pari a 2.811. E quante altre bombe aeree, quanti proiettili di artiglieria?" Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel video serale su Telegram. "Oggi - ha proseguito - il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è levato in piedi e ha onorato la memoria di tutti gli ucraini uccisi dall'esercito russo sulla nostra terra. I membri della delegazione russa hanno guardato indietro a tutti i presenti nella sala del Consiglio di sicurezza e hanno anche deciso di alzarsi in piedi, solo per non sembrare dei veri e propri assassini. Ma tutti sanno che è il terrore russo che sta uccidendo persone innocenti in questa guerra condotta contro il popolo ucraino".