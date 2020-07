Ufficiale: gli Usa fuori da Oms. Cosa c'è dietro questa mossa

Ora è ufficiale: Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come riporta l'agenzia Agi, ha ritirato formalmente gli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, dando seguito alle minacce all’agenzia dell’Onu per la scarsa risposta al coronavirus. Lo confermano fonti del Partito democratico Usa. " Il Congresso ha ricevuto formale notifica che Potus ha ufficialmente ritirato gli Usa dall’Oms in mezzo alla pandemia" , ha scritto su Twitter il senatore Robert Menendez, leader dei democratici presso la Commissione relazioni estere. La fine delle relazioni di Washington con l'agenzia dell'Onu era già stata annunciata a fine maggio dallo stesso tycoon, in relazione alla gestione della pandemia. Gli Stati Uniti hanno ufficialmente informato anche il segretario generale dell'Onu della loro uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), secondo quanto reso noto un alto funzionario dell'amministrazione Trump.

Nel mese di maggio, l'Oms era stata accusata dalla stampa Usa e da testate come il Wall Street Journal di essere asservita all’influenza di Pechino, che fece sentire il proprio peso geopolitico nell’elezione del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel maggio 2017. Come spiegava il Financial Times in un editoriale pubblicato il 6 maggio scorso, l’Oms è " un’istituzione compromessa " perché manca di indipendenza " dai suoi Paesi membri " e " non solo dalla Cina ". Le sfide per la salute globale, infatti, " richiedono che l’Oms superi tali interessi parrocchiali " perché " un’istituzione internazionale indipendente e obiettiva " può servire al meglio " anche gli interessi nazionali ". Il problema non sono solo i ritardi e la malagestione del Covid-19 ma anche, per esempio, nel 2009, la sua " gestione opaca di H1N1 ", comunemente noto come influenza suina.