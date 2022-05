"Via i diplomatici italiani". E Mosca convoca l'ambasciatore

Il ministero egli Esteri russi ha convocato l'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace. A riferirlo fonti bene informate delle agenzia di stampa. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, il rappresentante d'Italia nella capitale russa sarà informato dei provvedimenti "di ritorsione" da parte della Federazione dopo l'espulsione dei diplomatici russi avvenuta insieme ad altri Paesi dell'Unione europea. Lo scorso 6 aprile, in piena fase di aggressione delle truppe di Mosca in Ucraina, il governo italiano, insieme a molti Paesi membri dell'Ue e dell'Alleanza Atlantica aveva deciso di espellere 30 cittadini russi del personale dell'ambasciata per ragioni di sicurezza nazionale.

La decisione del governo russo, per ora confermata da fonti di stampa e in attesa di ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito, arriva dopo la convocazione di altri due rappresentanti europei. Nelle stesse ore, infatti, il ministero russo ha richiamato per un incontro sia l'ambasciatore spagnolo, Marcos Gómez, sia il rappresentante francese, Pierre Levy.

Anche negli ultimi due casi, le agenzie russe ed europee hanno segnalato che si tratta delle prime mosse compiute dal Cremlino dopo la decisione dei governi del Vecchio Continente di espellere personale diplomatico russo dalle ambasciate di Madrid e Parigi. Secondo i media, tutto fa pensare che si tratti di convocazioni prodromiche all'annuncio di contromisure successive all'espulsione del personale di Mosca in quei Paesi. Una mossa già preventivata da Mosca che, subito dopo quelle misure messe in atto dagli Stati europei, aveva detto di essere pronta a provvedimenti di uguale misura e valore come reazione.