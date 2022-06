Onu: "Nessuno vincerà in Ucraina". È giallo sul piano di pace italiano

"Questa guerra non ha e non avrà un vincitore''. Lo afferma il sudanese Amin Awad, segretario generale aggiunto e coordinatore delle Nazioni Unite delle crisi per l'Ucraina. "Abbiamo assistito per 100 giorni a ciò che è stato perso: vite, case, lavoro e prospettive".

L'uomo inviato da Guterres sottolinea che "abbiamo bisogno di pace. La guerra deve finire". E prosegue ricordando che l’invasione russa lanciata il 24 febbraio "ha messo a dura prova la popolazione civile", causando "distruzioni, devastazioni in città e villaggi" ma anche di "vite, case, posti di lavoro e opportunità perse" .

Il bilancio di quella che la Russia si ostina a non chiamare guerra (ma "operazione speciale") è drammatico, prima di tutto a livello umano, e non solo per i tanti lutti: "In poco più di tre mesi, quasi 14 milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, la maggior parte sono donne e bambini" . L’alto funzionario dell'Onu ha definito questo fenomeno "senza precedenti nella storia".

L'accusa: "C'è Mosca dietro il piano di pace dell'Italia"