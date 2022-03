"Rischia il carcere". La bomba su Conor McGregor

Conor McGregor non è propriamente quello che può essere definito un bravo ragazzo. Il più famoso campione di Mma, infatti, è più spesso presente sulle cronache per problemi con la giustizia che per le sue imprese sportive. Tra i fatti più eclatanti si ricorda il cazzotto sferrato in pieno volto a Francesco Facchinetti durante il suo soggiorno a Roma, un'aggressione per la quale l'imprenditore l'ha denunciato e che a breve li vedrà affrontarsi in tribunale. L'ultimo episodio, che potrebbe aprire per lui le porte della galera, l'ha raccontato l'Irish Independent ed è accaduto negli ultimi 7 giorni nel suo Paese natio.

Il quotidiano irlandese riferisce che Conor McGregor è stato fermato dalla polizia alla guida della sua Bentley nei pressi di Dublino per aver infranto il codice della strada. A bordo dell'auto dal valore di oltre 170mila euro, pare che lo sportivo con i guadagni più alti di tutti nel 2021 abbia superato i limiti di velocità. Acclarata l'irregolarità, Conor McGregor è stato accompagnato agli agenti presso la più vicina stazione di polizia, dove è stato formalmente posto in regime di fermo. Ovviamente, il campione è rimasto poche ore nelle patrie galere, visto che è stato liberato dietro cauzione. La vettura, che gli era stata sequestrata come pena accessoria dopo l'arresto, gli è stata restituita nel momento del rilascio.

Ma per Conor McGregor i guai potrebbero essere appena cominciati. Infatti, il campione di Mma dovrà ora presentarsi in tribunale già tra poche settimane per subire il processo, che per lui potrebbe avere conseguenze piuttosto gravi. Infatti, il tribunale distrettuale di Blanchardstown è lo stesso che 2017 aveva già condannato Conor McGregor nel 2017 per eccesso di velocità. L'accusa per lui questa volta è di guida pericolosa, un reato per il quale l'uomo è recidivo e che, pertanto, potrebbe portarlo anche a una condanna di 6 mesi di reclusione, oltre che all'ammenda da 5mila euro.

Sarà la discrezionalità dei giudici a decidere che tipo di condanna infliggere a Conor McGregor, la cui tendenza a compiere reati e infrazioni stavolta potrebbe costargli più cara del previsto. In patria il campione è venerato e acclamato da un numero sterminato di tifosi, ma davanti alla legge tutto questo potrebbe non bastare.