"Sciabole sotto la camicia": la scoperta choc su McGregor

L'aggressione di Conor McGregor a Francesco Facchinetti ha scatenato Le Iene. L'inviato del programma di Italia Uno, Nicolò De Devitiis, ha cercato di avvicinare il lottatore irlandese di mma per chiedergli spiegazioni sull'attacco a Facchinetti durante una festa in un hotel a Roma. Ma ciò che le telecamere della trasmissione hanno immortalato mostra quanto l'atleta sia pericoloso e violento anche fuori dal ring.

Il campione irlandese si trova a Roma insieme alla sua famiglia da giorni, ma quello che doveva essere un soggiorno di affari (in Italia per ritirare un'imbarcazione realizzata per lui da Lamborghini) si è trasformato in caso, finito con una denuncia per aggressione. Nel corso di una festa privata svoltasi all'hotel St. Regis a Roma il lottatore di Mma ha aggredito Francesco Facchinetti sferrandogli un pugno al volto, che gli ha procurato un trauma cranico e una ferita al labbro. Facchinetti ha denunciato ufficialmente l'atleta e la notizia dell'aggressione è finita sulle testate di tutto il mondo. E qui sono entrate in scena Le Iene.

L'inviato Nicolò De Devitiis ha raccolto l'amaro sfogo di Francesco Facchinetti: " Ho capito come mai è circondato da tante guardie del corpo, lui voleva continua a darmele. Lui non deve essere difeso dagli altri, ma gli altri da lui. Il primo a soccorrermi è stato il capo delle sue guardie del corpo, che mi ha dato il ghiaccio e i fazzoletti ". Video alla mano, la iena ha cercato di incontrare Conor McGregor nello stesso hotel dell'aggressione durante l'ennesima festa organizzata dal campione e alla quale era presente, tra gli invitati, anche Johnny Depp.

L'inviato de Le Iene, nonostante il travestimento, è stato subito individuato e allontanato dalle guardie del corpo di McGregor, che gli hanno impedito di comunicare con lui. De Vitis però è riuscito a rientrare nel lussuoso hotel e a filmare il lottatore irlandese, catturando un'immagine sconcertante. Nel filmato trasmesso si vede McGregor mettersi in posa per alcune fotografie e poi tirare fuori da sotto la camicia due sciabole. " Oltre al cazzotto, forse, rischiamo qualcosa di più" , afferma l'inviato delle Iene mostrando le inquietanti immagini e confermando quanto la violenza faccia parte del personaggio anche fuori dal ring.