Mangia l'ultima fetta di torta e il padre lo uccide a calci e pugni

Dagli Usa arriva la notizia di un padre, Travis Stackhouse, che è stato di recente condannato a 20 anni di carcere da un tribunale di Milwaukee, nello Stato del Wisconsin, per un crimine di due anni fa, i cui dettagli stanno emergendo soltanto adesso: l'uccisione di suo figlio di 5 anni. A costare la vita al bambino sarebbe stato l'avere " mangiato l'ultima fetta " della torta che era stata preparata in onore di Stackhouse.

La tragedia risale al giugno del 2019, quando l'uomo, padre di cinque figli in totale, aveva preso a pugni nello stomaco il suo bambino dopo che aveva scoperto quest'ultimo intento a mangiare l'ultima fetta della cheesecake preparata per Stackhouse in occasione della festa del papà, che negli Usa si celebra la terza domenica di giugno. Dopo il pestaggio subito dal bambino, la madre del piccolo si era subito resa conto che il malcapitato non stava bene e, di conseguenza, aveva chiamato i soccorsi. Alla fine, nonostante le cure messe in campo dai medici, non è stato possibile salvare la vita al bambino; l'autopsia avrebbe quindi stabilito che il bimbo aveva riportato lesioni all'addome e ai reni, nonché la rottura di una ghiandola surrenale.

In seguito all'intervento della polizia sul luogo della tragedia, il padre della vittima aveva fornito una versione dei fatti per cui suo figlio era caduto dalle scale mentre giocava con uno dei fratellini e, in seguito a quella fantomatica caduta, il piccolo aveva vomitato e lamentato forti dolori allo stomaco. Tuttavia, dopo approfonditi accertamenti, gli inquirenti avrebbero constatato che il racconto di Stackhouse era pura invenzione, dato che le ferite rinvenute sul corpo della vittima non erano compatibili con quelle derivanti da una caduta, ma erano invece riconducibili a delle percosse.