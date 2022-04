Il Papa con la bandiera dalla martoriata Bucha: "Non dimentichiamo"

Papa Francesco continua a condannare il dramma della guerra in Ucraina. In prima linea contro l’aumento della spesa per le armi e pronto ad andare a Kiev per mediare, il pontefice ha voluto lanciare un messaggio importante al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI. Bergoglio, infatti, ha dispiegato e fatto vedere una bandiera ucraina arrivata dalla città martoriata di Bucha, teatro degli orrori dell’azione russa.

“Ieri (martedì, ndr) mi hanno portato questa bandiera da Bucha” , ha esordito Papa Francesco: “Questa bandiera arriva dalla guerra e qui ci sono alcuni bambini ucraini che ci accompagnano, salutiamoli e preghiamo insieme con loro” . Il pontefice ha fatto salire sul palco alcuni giovanissimi, armati di disegno. Bergoglio ha acceso i riflettori sulle sofferenze del popolo ucraino: “Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra sana: questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli” .

Già nel corso dell’udienza generale, Papa Francesco ha denunciato l’impotenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in questo tragico conflitto. “Oggi si parla spesso di geopolitica” , ha rimarcato il pontefice, “ma la logica dominante purtroppo è quella delle strategie degli Stati più importanti” , impegnati ad affermare i propri interessi, sia a livello economico che a livello militare. Ma non solo. Bergoglio ha evidenziato che la seconda guerra mondiale non ha insegnato nulla, considerando che la vecchia storia delle grandi potenze concorrenti non è mai terminata.