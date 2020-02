Paura a Bordo di un aereo Air Canada con 128 passeggeri a bordo

Paura a bordo di un Boeing dell'Air Canada con a bordo 128 passeggeri partito da Madrid e diretto a Toronto. Subito dopo il decollo, l'aereo avrebbe riportato danni a uno dei motori e ad una ruota ragione per la quale è stato disposto un atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto di Barjas previo esaurimento del carburante imbarcato ad alta quota.

Così il Boeing 767 ha dovuto girare nei cieli di Madrid per 4 interminabili pur di scaricare fino all'ultima goccia di kerosene presente nel serbatoio. Una manovra che si è resa necessaria per garantire l'incolumità dei passeggeri e di tutto il personale di bordo. Da regolamento internazionale, infatti, un velivolo non può atterrare con un carico di carburante superiore a quello previsto. Secondo le specifiche tecniche, in totale, il jet non dovrebbe pesare più di 145 chilogrammi per atterrare in sicurezza. Il rischio eventuale sarebbe stato quello di uno scoppio improvviso o di un devastante incendio ad alta quota.

Stando a quanto riferisce il sito di rintracciamento Flighterdar24 , il velivolo è decollato alle 14.57 dallo scalo di Madrid-Barjas, già in netto ritardo per l'avvistamento sospetto di un drone nei cieli della capitale iberica che ha impedito il consuetudinario traffico aereo. Fatto sta che, nei minuti successivi alla partenza, sarebbe stata inviata una segnalazione di "guasto" alla torre di controllo e, di conseguenza, la richiesta di un atterraggio d'emergenza. Prima però che toccasse terra, il Boeing è stato costretto a girare per più di 4 ore a circa 2.309 metri di sospensione dal suolo viaggiando ad una velocità di 510 chilometri orari.

Playback of flight #AC837 can be found at https://t.co/va3u3UZYgQ pic.twitter.com/RE5QAE1s5Z

Dunque attimi di panico puro per i 128 viaggiatori a bordo del jet che, di punto in bianco, si sono ritrovati a girare a bordo del velivolo senza più una meta. In audio riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo , si sente chiaramente uno dei piloti comunicare la notizia alla flotta. " C'è un piccolo problema a una delle ruote. E dal momento che siamo pieni di carburante, dobbiamo alleggerirci un pochino prima di atterrare ", dice invitando a mantenere la calma.

In attesa dell'atterraggio, due caccia militari spagnoli hanno affiancato il Boeing 767 dell'Air Canada per accertare escludere danni strutturali di grave entità che avrebbero messo a repentaglio la vita dei passeggeri. Tuttavia, la disavventura si è conclusa nel migliore dei modi e l'aereo è atterrato poco dopo le 19.00 all'aeroporto di Barjas.