Paura alla Casa Bianca, intercettato un pacco contenente veleno indirizzato a Trump

La notizia è stata divulgata oggi ma, stando a quanto riferito dalla Cnn, all'inizio della settimana le forze dell'ordine avrebbero intercettato un pacco contenente ricina indirizzato a Donald Trump. Sono stati due funzionari a confermarlo all'importante network americano. Sulla sostanza rinvenuta all'interno del pacco sospetto sono stati effettuati due test che ne hanno confermato la letalità per l'uomo. Non è la prima volta che viene ritrovata una sostanza velenosa ed è una pratica comune quella di controllare tutta la posta indirizzata alla Casa Bianca in strutture esterne. Sia l'FBI che i servizi segreti stanno ora indagando per capire chi possa aver spedito la missiva velenosa.

Sono ancora poche e sommarie le notizie sui fatti. Una delle poche certezze pare sia la località d'invio del pacco, che proverrebbe dal Canada. Tutte le strade sono ancora aperte e gli investigatori sono impegnati nella ricerca del mittente, attualmente non ci sono ancora informazioni su possibili arresti o interrogatori in corso. Gli appassionati delle serie televisive troveranno sicuramente familiare il nome di questo veleno, che a suo modo è protagonista di una delle serie più amate di sempre, da molti considerata come la migliore in assoluto. In Breaking Bad, infatti, il protagonista Walter White la prepara in più occasioni nel corso delle divese stagioni. Sono tanti i dettagli forniti su questo veleno e non è da escludersi che chi ha scelto di inviarlo a Donald Trump abbia preso spunto proprio da questa serie televisiva.

Non è certo la prima volta che la ricina sale alla ribalta in un caso di cronaca e poco tempo fa è accaduto anche in Italia, più precisamente a Torino, dove un gruppo di ragazzi nell'aprile del 2019 avrebbe cercato di utilizzarla contro alcuni coetanei. Ma esiste anche una letterature storica sul suo utilizzo, o tentato, proprio contro i presidenti americani. Chi ha inviato il pacco a Trump con la ricina, infatti, ha voluto ripercorrere le orme di chi, nel 2013, spedì una lettera a Barack Obama e Roger Wicker, senatore del Mississipi, contenente quel veleno. Sebbene i più la ricordino per l'utilizzo fatto in Breaking Bad, la ricina viene richiamata anche in altre serie di successo, come Gotham, Mentalist, Designated Surivivor e The Interview.

La ricina, che non è altro che una proteina presente nei semi della ricinus communis, agisce sulla sintesi proteica dei ribosomi, bloccandone l'attività di sintesi. Bastano appena 0.2 milligrammi a trasformare questa proteina in un veleno letale per l'uomo, che causa la morte delle cellule degli organi interni in poco tempo, al massimo 3 o 5 giorni dalla prima esposizione.