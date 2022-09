I conduttori della Bbc in diretta tv vestiti di nero

Sconcerto nel Regno Unito dopo che è stata data la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute della regina Elisabetta II. A destare ulteriori allarmi circa lo stato della regnante il fatto che i conduttori della Bbc si siano presentati in tv indossando la cravatta nera. Un messaggio chiarissimo per il popolo inglese, che conosce bene i protocolli in merito alla dipartita del capo della famiglia reale.

In queste ore di forte apprensione, con il diffondersi di comunicati circa lo stato in cui verte la regina, l'abbigliamento degli anchorman dell'emittente britannica ha immediatamente portato a pensare alla procedura prevista per la morte del sovrano. La cosiddetta operazione "London Bridge is down".

In cosa consiste tutto ciò? Una volta dichiarato il decesso del regnante, la notizia sarà comunicata via comunicato ufficiale a tutti i Paesi legati alla sovrana e sarà proprio compito della Bbc dare l'annuncio, seguendo la procedura Rats. Le trasmissione nel Regno Unito verranno poi interrotte, e sarà mandata la frase "This is the Bbc from London", a cui poi seguirà il comunicato. Sempre in questo contesto, tutti i conduttori tv dovranno indossare il nero, come simbolo di lutto.

Da qui la paura, quando sono stati visti gli anchorman della Bbc con la cravatta nera. Ha destato grande clamore l'abito del giornalista Huw Edward che, dopo la sospensione della programmazione regolare, ha cominciato a condurre la diretta della rete britannica.

Immediata la reazione del collega giornalista Alastair Stewart, ha criticato aspramente Edward. " Una cravatta nera ora è prematura e sbagliata. È a causa del ricordo di Sissons della Bbc" , ha dichiarato. Sissons, nel 2002, annunciò la morte della regina madre indossando una cravatta bordeaux, cosa che fu duramente condannata.

Sempre la Bbc ha provocato polemiche per il tweet di una sua giornalista, Yalda Hakim, inviata dall'Afghanistan. La Hakim ha infatti postato sul social che "la Regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni, come ha annunciato Buckingham Palace" . Un messaggio che ha provocato grande sensazione, ma che poi è stato tempestivamente cancellato dalla giornalista, che si è scusata. "Ho twittato che c'è stato un annuncio sulla morte della Regina. È stato un errore, non c'è stato annuncio e ho cancellato il tweet. Mi scuso" ha dichiarato, fra le proteste generali.

Insomma, sono ore da trascorrere col fiato sospeso.