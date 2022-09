"Scioccata dal principe Andrea": la rivelazione choc

Sam McAlister, ex produttrice della trasmissione Newsnight, ha rilasciato alcune nuove indiscrezioni riguardo all’intervista che il principe Andrea rilasciò per scagionarsi dalle accuse di abusi nel 2019. Sembra che non ci sia pace per il prediletto di Elisabetta, il figlio a cui mamma e papà hanno sempre perdonato ogni marachella, anche le più serie, come l'infausta amicizia con il magnate pedofilo, Jeffrey Epstein.

A parlare all'Express è l’ex produttrice della trasmissione andata in onda a novembre 2019 sulla Bbc, durante la quale il principe ha raccontato la sua versione dei fatti alla giornalista Emily Maitlis, dopo le accuse di abusi da parte della vittima di Epstein, Virginia Giuffre. La 39enne americana ha accusato Andrea di aver abusato di lei quando aveva 17 anni, e di essere stata svenduta anche ad altri uomini influenti dal magnate americano. La McAlister ha affermato di aver trovato “ stupefacente” ‘che il duca fosse così contento dell’andamento dell’intervista. “ È un uomo che a 60 anni è sempre stato il preferito della regina, da quello che sappiamo” , racconta la produttrice. E ancora: “Gli è stato fatto credere di essere speciale, non ha mai perso un lavoro, non ha mai ricevuto un rimprovero. Probabilmente non è mai stato lasciato da nessuna ragazza, non si è mai dovuto preoccupare dei conti .”

Il quadro che la produttrice ha dipinto è quello di un uomo cresciuto nella più totale indulgenza da parte della regina, un uomo sicuro di sè al punto da non accorgersi della brutta impressione che il suo atteggiamento distaccato avrebbe avuto sul pubblico di Newsnight. Ma com’è possibile che nessuno dell’entourage del duca e della royal family si sia premurato di consigliare Andrea su come comportarsi quel giorno, per evitare scivoloni? La donna prosegue rivelando il suo stupore quando capì che il capo della comunicazione della regina non sarebbe rimasto per la durata dell’intervista e che il duca si presentò senza un avvocato. “Trovai tutto ciò strabiliante. Non riesco a capire cosa successe quel giorno, forse avevano tutti da fare con la regina, forse avevano degli affari da sbrigare”.