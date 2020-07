Philip Morris: la Fda autorizza la commercializzazione di IQOS

La Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato oggi la commercializzazione del sistema Iqos di Philip Morris come prodotto del tabacco “a rischio modificato”. L’agenzia statunitense ha rilevato che riconoscere ad IQOS la possibilità di essere commercializzato con la dicitura di prodotto “ad esposizione modificata” sia appropriato per la tutela della salute pubblica. Nell’aprile dello scorso anno la stessa Fda ne aveva autorizzato la commercializzazione negli Stati Uniti. La decisione conferma in questo modo come il prodotto sia diverso dalle sigarette in questo momento in commercio ed è quindi una scelta migliore per i soggetti adulti che in ogni modo continuerebbero a fumare.

L'autorizzazione della Fda

L’autorizzazione alla commercializzazione è avvenuta a seguito di alcune proprietà del prodotto in questione. Innanzitutto il sistema IQOS riscalda il tabacco ma non lo brucia. Questo significa che viene ridotta drasticamente la produzione di sostanze chimiche dannose e potenzialmente dannose per il fumatore. Alcuni studi scientifici avrebbero anche dimostrato che coloro che sono passati dalle sigarette tradizionali al sistema Iqos hanno avuto una significativa riduzione dell’esposizione del proprio corpo a sostanze dannose o potenzialmente dannose. In conclusione, l’utilizzo di IQOS porterebbe benefici alla popolazione nel suo complesso. Questo, tenendo conto sia gli utilizzatori di prodotti del tabacco, sia di coloro che al momento non ne fanno uso. L’agenzia ha però sottolineato che questo non significa che Iqos sia privo di rischi, né che sia approvato dalla Fda. "La decisione della Fda - spiegano - fornisce un importante esempio di come governi e organizzazioni di salute pubblica possono regolamentare alternative senza fumo per differenziarle dalle sigarette, al fine di proteggere e promuovere la salute pubblica”.

Hannappel: "Decisione storica"

Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philp Morris Italia, ha sottolineato che l'autorizzazione della Fda conferma che Iqos è un prodotto fondamentalmente diverso dalle sigarette tradizionali. Coloro che decidono di passare a questo prodotto riducono l’esposizione a sostanze chimiche dannose o potenzialmente dannose. “ Si tratta di una decisione storica che conferma come la nostra strategia di sostituire completamente le sigarette con prodotti senza combustione, per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, va nella direzione di tutelare la salute pubblica nel suo complesso. La decisione della Fda ci rende ancora più orgogliosi perché frutto anche dell’eccellenza del nostro stabilimento di Bologna, i cui processi produttivi sono stati oggetto di analisi da parte degli esperti Fda e perché proprio a Bologna, oggi, vengono prodotti gli stick di tabacco da utilizzare insieme ad Iqos, destinati al mercato americano”.