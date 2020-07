"È più a suo agio senza Meghan". Ecco la verità sul principe William

Un esperto di linguaggio del corpo crede di aver capito quando il principe Harry si sente di più a proprio agio.

In questi giorni, il duca di Sussex ha pronunciato in videoconferenza il discorso annuale in occasione del Diana Award. Il principe Harry si è mostrato da solo e, come riporta il DailyStar, secondo l’esperto si sente “ maggiormente a suo agio ” a parlare quando accanto a lui non c’è la moglie Meghan Markle. In un altro video recente infatti, con protagonisti i duchi di Sussex, molti commentatori reali hanno puntato il dito, affermando che Harry si sentisse palesemente a disagio.

Il Diana Award rappresenta sempre un momento molto prestigioso per la Royal Family: si tratta di un riconoscimento annuale in onore della compianta Lady Diana, che viene assegnato a un giovane di età compresa tra 9 e 25 anni, che si sia distinto per la propria azione sociale o il proprio lavoro umanitario. In pratica seguendo l’esempio che Diana ha lasciato al mondo.

Quello che ha fatto la differenza nel premio di quest’anno, che si è svolto in videoconferenza a causa dell’epidemia di coronavirus, sono state le parole utilizzate con cura dal principe Harry. Che non ha potuto fare a meno di citare in maniera affettuosa il fratello, il principe William. “ Siete sei giovani - ha detto il duca, riferendosi ai ragazzi candidati - che mio fratello e io siamo orgogliosi di riconoscere stanotte in modo specifico ed è la vostra voce che è più importante della mia ”.

Secondo alcuni commentatori reali, il riferimento a William in quanto fratello, segna che per il principe Harry sia risolta o in via di risoluzione la presunta spaccatura con il duca di Cambridge. A dirlo sono le esperte Roberta Fiorita e Rachel Bowie. “ Per me - ha spiegato Fiorita - è stato molto incoraggiante. Significa sicuramente che sono in contatto e credo che stiano riparando qualunque cosa sia successa ”.

La presunta faida sarebbe iniziata nel giugno 2019, quando il principe Harry e Meghan si sono separati dalla Royal Foundation per intraprendere un percorso benefico indipendente. C’è però chi pensa che le premesse per una spaccatura ci fossero già ai tempi del Royal Wedding a maggio 2018, quando sorse una questione per il dress code tra Meghan e Kate Middleton.

La frattura tra i due fratelli non è mai stata confermata. Ma alcune indiscrezioni hanno affermato come William, all’inizio del 2020, non fosse felice che il principe Harry lasciasse il suo ruolo di membro senior della Royal Family per trasferirsi in nord America con la moglie e il figlio Archie Harrison.