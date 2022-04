Pranzo nuziale a base di marijuana: decine di invitati in ospedale

Pranzo nuziale a base di marijuana. È quanto è accaduto in Florida, dove decine di persone sono state trasportate in ospedale dopo aver ingerito ignare della droga.

Danya Shea Glenny Svoboda, infatti, aveva chiesto alla responsabile del catering Joycelyn Montrinice di realizzare il suo sogno, ovvero predisporre un matrimonio con un menù comprendente oppiacei. Un banchetto, però, che sarebbe stato indigesto per alcuni dei 50 invitati. Alcuni di questi, dopo aver avvertito i primi malori, sono stati trasportati dall’ambulanza all’ospedale più vicino.

Per tale ragione la 31enne sposa e la sua complice ristoratrice sono state arrestate. Accusate di manomissione del cibo e negligenza colposa. Ogni invitato, dopo aver effettuato il test è risultato positivo ai controlli antidroga, ma soprattutto nessuno era consapevole di quanto aveva ingerito.

Il tutto era stato presentato come un semplice pranzo alle erbe. Le lasagne verdi, le bruschette vegetali, le fragole di cioccolato infuse di marijuana e addirittura i dolcetti allucinogeni, avrebbero solo dopo qualche ora distrutto la festa. Diversi gli invitati che dopo aver mangiato quanto previsto dal non tradizionale menù hanno avuto allucinazioni, mal di pancia lancinanti o semplicemente si sono sentiti confusi. Nessuno di loro, però, aveva pensato di stare male, tanto da ricorrere al pronto soccorso. Le prime reazioni gravi si sarebbero avute soltanto al momento del dolce.

La prima ipotesi sollevata fatta dai partecipanti sarebbe stata quella di un’intossicazione alimentare di massa, come può accadere in qualsiasi ricevimento. Solo dopo le accurate indagini della polizia, avvertita da qualche parente degli sposi e arrivata senza esitazione nel locale preso in affitto, si è cominciato a pensare che ci fosse qualcosa in più di verdure in quei piatti. La certezza della presenza di marijuana si è avuta quando le forze dell’ordine avrebbero eseguito i tradizionali controlli anti-stupefacenti e avrebbero trovato in ognuno dei partecipanti al matrimonio la stessa presenza di droga, che avrebbe provocato le più diverse reazioni.

Chi è abituato all’utilizzo dell’oppiaceo non avrebbe avuto alcun sintomo. Discorso diverso, invece, per chi non l’aveva mai provato e per cui gli effetti sono stati inaspettati. Non solo spavento, quindi, per i commensali, ma tanto clamore mediatico per una notizia che di sicuro non capita di ascoltare tutti i giorni.