Il primo discorso di Trump dopo il Covid: "Non permetteremo Paese diventi socialista"

Donald Trump ha tenuto il suo primo comizio dopo il Covid davanti a circa 1000 persone impazienti di sentir parlare il loro leader, che si è affacciato al balcone della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha invitato i suoi sostenitori al voto e ha parlato delle sue attuali condizioni di salute e delle sue strategie per il futuro.

Il dibattito con Joe Biden è stato rinviato, Donald Trump ha rifiutato la possibilità di un confronto a distanza con il candidato repubblicano e questo potrebbe aver messo a rischio la sua rielezione. Tuttavia, il presidente in carica è apparso molto motivato e in buona salute. " Prima di tutto voglio dirvi che sto bene, non prendo più medicine ", ha esordito Donald Trump, ricevendo in cambio cori di supporto, applausi e urla di incoraggiamento da parte delle persone radunate sul prato della Casa Bianca. Parole arrivate prima di un intervento deciso su uno dei temi più caldi e sentiti di questo periodo storico negli Stati Uniti, la sicurezza del Paese. Lo scontro sociale è uno dei punti più rischiosi, da più parti Trump è sotto attacco per questo motivo, ma con il suo discorso ha voluto rassicurare tutti, spiegando quale sarà il suo piano in caso di rielezione.

" Se la sinistra guadagnerà potere lancerà una crociata nazionale contro le forze dell’ordine, togliendo loro i fondi, le armi e le loro autorità fondamentali ", ha avvisato Trump, per il quale ogni illecito della polizia dev'essere punito: " Il sistema di giustizia penale deve indagare e tutti gli autori devono essere ritenuti responsabili. Ma non dobbiamo mai permettere il governo della giustizia popolare ". Una menzione di Trump è andata anche al movimento Blexit, che accoglie gli afroamericani che non si riconoscono nel partito repubblicano e che non si riconoscono nel suo programma politico. " Non permetteremo Paese diventi nazione socialista ", ha esclamato il presidente, raccogliendo applausi dalla platea Blexit. I dosirdini dei Black Lives Matter hanno profondamente segnato, e continuano a segnare l'elettorato, anche gli afroamericano che " respingono le politiche socialiste radicali di sinistra" ". Infatti, Donal Trump ha ricordato come i negozi di afroamericani e latinos sono stati devastati dai " fanatici di sinistra ".