Trump esce dall'ospedale: "Ho imparato molto dal Covid"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è uscito dall’ospedale Walter Reed Military Medical Center e ha salutato con la mano i suoi tanti sostenitori, circa un centinaio, che dallo scorso venerdì aspettavano sue notizie fuori dalla struttura ospedaliera. Quando lo hanno visto con la mascherina nera, accompagnato da un medico, da un uomo della scorta e dal suo autista, sono subito partite urla di gioia, al grido di “four more years”, ovvero, altri quattro anni alla Casa Bianca.

Trump e i suoi sostenitori

La sua uscita improvvisa dall’ospedale era stata annunciata pochi secondi prima su Twitter, e non ha neanche dato il tempo ai giornalisti di organizzarsi. Un video messaggio rivolto solo ai suoi sostenitori che da giorni lo stavano aspettando, e che Trump ha definito dei veri patrioti. “È stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola” ha detto il presidente, che ha poi sottolineato di sentirsi molto meglio. Secondo quanto riferito dal team medico, gli viene somministrato un antinfiammatorio steroideo, il Dexamethasone, consigliato proprio dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, a pazienti considerati critici. Sean Conley, il suo medico, aveva reso noto che venerdì e sabato Trump aveva avuto bisogno di ossigeno.

L'annuncio su Twitter

Nel video postato su Twitter, il presidente aveva detto: "Voglio ringraziarvi personalmente, vi farò presto una sorpresa". Nessuno però aveva pensato di vederlo così presto uscire dall’ospedale. Un modo anche per far capire agli americani che non intende arrendersi e vuole combattere per essere rieletto. Forse anche per il fatto che l’ultimo sondaggio Nbc/Wsj lo vedrebbe staccato di 14 punti dal suo avversario.

Trump sarebbe infatti al 39%, mentre Joe Biden al 53. Durante la conferenza stampa sulle condizioni di salute del presidente americano, lo pneumologo Brian Garibaldi aveva detto che se il miglioramento fosse proseguito, già lunedì Trump sarebbe tornato alla Casa Bianca dove avrebbe continuato le terapie.

Secondo quanto riferito da alcuni media, già lo scorso giovedì, dopo essere stato sottoposto a un test rapido, il presidente avrebbe saputo di essere positivo al Covid. Ma non avrebbe rivelato nulla, rimanendo in attesa dell’esito del tampone. Giovedì sera, intervenuto sulla Fox, aveva solo reso noto che un suo stretto collaboratore era rimasto contagiato e che, di conseguenza, si era sottoposto al tampone. Verso l’una di venerdì aveva annunciato su Twitter la sua positività. Sembra che neanche il capo della sua campagna elettorale, Bill Stepien, ne fosse a conoscenza.