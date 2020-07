Spuntano le foto del principe Andrea al party "Prostitute e protettori". Con lui c'è Ghislaine Maxwell

L’arresto dell’adescatrice di minorenni Ghislaine Maxwell sta facendo tremare il principe Andrea. Alcune vecchie foto riscoperte dal settimanale Chi , in edicola da domani, metterebbero in luce il rapporto tra il duca di York e la complice di Jeffrey Epstein, che per anni ha aiutato e coperto il pedofilo ad abusare di decine di minorenni.

Correva l’anno 2000 e all’esclusivo party di Halloween organizzato da Heidi Klum, vengono immortalati il terzogenito della regina Elisabetta con la ricca ereditiera, figlia dell’editore Robert Maxwell. Il tema del party è “Prostitute e Protettori” , non esattamente il genere di festa alla quale ci si aspetterebbe di trovare un principe reale. All’elegante Hudson Hotel di New York sono presenti parecchi vip, persino l’allora milionario Donald Trump con la moglie Melania. Nelle foto il principe, che indossa una semplice giacca blu, è rittatto sorridente tra la Klum e la Maxwell, con parrucca a caschetto bionda e mise leopardata. I due sembrano divertirsi un mondo e soprattutto, gli altri invitati alla festa concordano sul fatto che la coppia è arrivata ed è andata via dal party insieme.

L’amicizia tra la Maxwell e Andrea risale ai tempi del college. Entrambi di nazionalità britannica, i due vengono immortalati spesso insieme sui rotocalchi e in diverse occasione, con loro c’è anche Jeffrey Epstein. La diabolica coppia Epstein-Maxwell appare ad eventi prestigiosi organizzati dall'amico Andrea, nelle splendide tenute di Windsor Castle e Sandringham. Nonostante il principe abbia negato di essere a conoscenza del giro di prostituzione minorile del milionario, Virginia Giuffre, una delle “ schiave sessuali” del magnate pedofilo, lo ha pubblicamente accusato di aver intrattenuto rapporti sessuali con lei quando aveva solo 17 anni, nel 2001.